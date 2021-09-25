獎勵優秀原民人才 原民會鼓勵族人將專業回饋部落

原住民族委員會為獎勵不同領域的優秀原住民人才，今天上午於高雄市漢來大飯店進行「原住民專門人才獎勵頒獎」典禮，原民會主委夷將·拔路兒表示，「原住民專門人才獎勵頒獎」已舉辦25年，今年共有1259人獲獎，核發獎勵金達2300萬，勤勉受獎族人將專業回饋民族、回饋國家。

原民會表示，頒獎項目包含「深造教育」、「學術專門著作」、「發明」、「專業考試」及「體育傑出人才」等5類，25年來累計2.3萬人次獲獎，核發獎勵金累計超過4億元，昨天先舉辦8場學術論文發表，讓各類領域的人才齊聚一堂，分享這一路走來的奮鬥歷程及研究成果。

原民會主委夷將·拔路兒、高雄原民會主委阿布斯、高雄市議員范織欽、台東大學學術副校長賴亮郡等人出席典禮，夷將·拔路兒表示，原住民族人才的培育是原民會長期推動的工作，未來將持續研訂各類人才培育的政策。

夷將·拔路兒表示，因今年有奧運優秀體育人才，9月初已先進行體育類頒獎，本屆獲獎學術及深造教育類包含醫學、護理、社會、科學等領域，發明類成果也越來越多樣，望透過獎勵措施鼓舞族人針對研究領域進行議題發表、不斷深造。

夷將·拔路兒說，自去年起將論文發表及頒獎儀式辦在一起，讓不同領域的族人有機會相互交流。其中自中正大學戰略暨國際事務研究所畢業的高書瑜表示，昨天參與論壇，發現各領域的原住民都非常優秀，讓她也以身為原住民為榮。

高書瑜母親為魯凱族、父親為漢人，目前擔任巡官，她表示，求學階段家庭狀況不是很好，原住民身分讓她能完成學業，但也一度聽到旁人質疑原住民比較不會念書，高書瑜自此拚命讀書、參與各項活動，證明原住民沒有比別人差。