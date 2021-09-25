高雄電線桿斜倒插入民宅陽台！ 網友笑稱「沒喝蠻牛」

臉書「大寮五四三開講吶喊專用」粉絲專頁PO出兩張電線桿路倒照片，留言揶揄是「電累了，所以倒了，然後就沒電了」。台電經查表示，電線桿疑似是被車輛撞倒，造成大寮潮龍路101巷一帶有302戶停電，目前已進行搶修，預計下午3點修復。

這起電桿路倒事件引起網友熱議，有人抱怨潮寮這陣子停電好幾次，有網友以擬人化口吻替電桿叫屈，「站久也是會酸的」、「台電的人沒讓它喝蠻牛」。

由於電桿傾到造成當地不少住戶停電，李姓民眾起床時發現電風扇不會動，事後才恍然大悟，亦有民眾說，停電後連接鳳信第四台跟網路一樣掛點。

台電表示，電線桿疑似是被車輛撞倒，造成大寮潮龍路101巷一帶有302戶停電，維修人員今早到場時，疑似肇事車輛已離開，現已請包商盡速搶修中，預計下午3點修復。