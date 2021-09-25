高雄疫後首場大型徵才活動 有科技廠薪資上看5萬

「護國神山」台積電可能南下高雄設廠，加上橋頭科學園區已通過環評，年底廠商將選地，帶來北高雄房市與就業機會的熱潮，高雄市勞工局今早在岡山舉辦疫後首場大型徵才活動，由30家廠商提供1300個工作機會，連南科管理局都到場設置「高雄科學園區專區」招兵買馬，吸引不少民眾到場爭取工作機會，在未來科技廊帶造就的職場先行卡位。

「工作in高雄，雄讚!」大型徵才活動今早在岡山區壽天宮前廣場登場，參與徵才的不乏華邦電子、群創光電、晟田科技、華新科技、燁聯鋼鐵等大廠。久陽精密、永豐餘、家樂福、衛普實業等製造業、零售業、服務業廠商也沒缺席，釋出工程師、儲備店長、業務專員等工作機會，其中製造業職缺佔一半以上，起薪超過3萬6千元的職缺逾100個，久陽精密需要24名輾牙／成型技術員及技師，起薪上看4萬至4萬5000元。

疫情降級後這場徵才活動，為高雄地區就業市場帶來「熱度」，一早就有不少年輕到場探詢工作機會，希望尋得「伯樂」，高雄市副議長陸淑美及議員高閔琳黃秋媖等都到場打氣。

高市勞工局表示，此次釋出的就業機會開出的薪資條件不惡，製造業約2萬4千元到5萬元不等，總需人力為717人，電子業需才逾400人，最高給薪5萬1千元，批發零售、營建工程、醫療及社服等業，薪資介於2萬4千元到4萬元間。

勞工局長周登春表示，以前高雄薪資不到3萬，但今年有些企業甚至已拉高到4至5萬爭搶人才，尤其因應台積電建廠，一些模板、電焊等人力單日薪資漲到4、5千元，目前高雄科技廊帶尚未正式啟動，即見徵才需求，科技大廠到位後，相信高雄薪資拉高1成應不成問題。

高雄市副市長羅達生說，高市府重視招商，爭取廠商到路竹園區、仁武產業園區、橋科，亞灣5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區擴大投資，未來包括楠梓高煉廠的整治後形成的產業聚落，都會帶動許多就業機會，這也是高雄市政府照顧企業與勞工朋友的承諾。

羅達生更說，高雄的就業環境並沒有因為疫情的影響而冷卻，今年上半年的勞動參與率甚至比去年下半年高，顯示勞動市場維持活絡，這次徵才活動，路科即有6至8家業者釋出600個職缺。