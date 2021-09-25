數位綁完才發現「領不到高雄券」高市議員批宣傳不力

振興五倍券數位綁定已經上路，高市國民黨市議員鍾易仲近日接獲許多市民陳情，政策不當錯失領取高雄券機會。鍾易仲說，全台有41家銀行、行動支付或電子票證業者可以數位綁定，高市府加碼的1千元數位高雄券卻只跟9大業者合作，不解為何獨厚9業者，另因高雄市府宣傳力道微弱，許多人綁定後才發現非合作業者，遺憾錯失領取高雄券機會，盼能有補救機會。

五倍券22日起開放數位綁定，另搭配各部會加碼券，吸引大批民眾選擇數位綁定。高市議員鍾易仲指出，五倍券和全台41家銀行支付業者合作，高雄券只與其中9家業者合作，等同五分之四的數位綁定不會出現高雄券行銷資訊和勾選機制，不明白市府為何獨厚少數業者，平白放掉龐大商機。

鍾易仲說，高雄券宣傳力道微弱，網路上找不到太多新聞資訊，經發局粉專按讚數也很低，無法觸及多數高雄市民，數位綁定後就無法修改，不少人綁定後才知道自己綁定的業者並非高雄券合作對象，即便合作業者也不知道如何登記高雄券。

鍾強調，數位綁定反應熱烈，全台有數百萬人參與，市府行政能力低落導致高雄券在第一時間錯失行銷先機，應該要檢討。