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今天是藥師節！台中藥師守護民眾健康 食安處感謝付出
今天是國際藥師節，台中市食品藥物安全處長傅瓊慧說，社區藥師是民眾健康的好厝邊，也是用藥和防疫守門員，有感於藥師於疫情期間協助防疫，販售實名制口罩販售、宣導衛教，並提供藥事照護、投入居家訪，以及252處高齡友善藥局關懷長者用藥問題，食藥處致上最高敬意，感謝藥師們的努力付出，為市民健康把關不遺餘力。
北屯區賴陳阿嬤因口乾、眼睛乾、全身酸痛、四肢水腫、泌尿道感染問題，不斷在不同診所就醫，社區藥局提供藥事照護，許藥師發現後，陪同阿嬤至醫院就醫，並準備相關檢驗報告與資料佐證，發現阿嬤罹患罕見疾病乾燥症，阿嬤因此免於各醫療院所就醫奔波，一天用藥從十幾種減少到三種，阿嬤直說「還好有藥師幫忙！」
傅瓊慧指出，台中市有4大藥師(生)公會從2011年共同推動弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫，由藥師(生)前往長者或弱勢族群居家訪視，協助解決用藥、藥品存放等問題，以及送餐、陪同就醫等轉介，提升長者生活品質，受益逾1.7萬人次。
食安處說明，台中市府持續推廣社區藥局加入高齡友善藥事服務行列，目前台中市已有252處高齡友善藥局。藥師們也會到社區據點或長照機構等場域，提供多元藥事照護服務，累計近3000人次，並針對「身心障礙者」或「有明確用藥需求但因失能或疾病導致外出領藥不便者」，提供藥師送藥到府及藥物諮詢，為高齡及弱勢長者用藥安全做把關。
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