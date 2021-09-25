烈嶼新人將宴客費用捐贈金門家扶 分享喜悅與愛

受新冠疫情的影響，很多新人結婚無法宴客， 烈嶼鄉青年洪道涵與新婚妻子羅珮慈近期剛結婚，得知無法宴客，當下就決定將辦理婚宴的部分費用，提出10萬元捐贈給金門家扶中心，擔任協助家扶中心扶助兒童的「永久之友」，除了分享他們的喜悅，也讓他們的愛可以延續下去。

洪道涵、羅珮慈夫婦日前由雙方家長陪同，來到金門家扶中心，將原本打算宴客的愛心善款捐出，由家扶中心扶幼主委李根遠代表接受，中心主任李桂平也一起在旁陪同見證，同時向洪道涵羅珮慈伉儷及其家人，致上感謝之意。

洪道涵說，從小在父母耳濡目染之下，對慈善工作一直有一份特別的感受，因此在學成就業之後，也跟隨著父母的腳步，在工作之餘也積極行善，此次他跟雙方父母與妻子講述，希望將宴客的部分費用捐出，家人都很支持，他期待藉此拋磚引玉，讓更多的人來關注家鄉的弱勢兒童。