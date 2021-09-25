醫師不幫人看病！屏東6農會進駐植物醫師 解決作物病症

人生病了看醫生，植物生病，也可以看植物醫生！農委會為推動購買農藥實名制及用藥減量政策，培訓儲備植物醫師深入基層，屏東縣萬丹、枋寮、恆春、高樹、南州及九如等6鄉鎮農會今年4月申請派駐，實地走入田間用科學儀器診斷並提供用藥諮詢，半年來開出3000多張「處方箋」；萬丹農會總幹事張枝烈說，專業醫生能解決疑難雜症、對症下藥，籲請農友多利用。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，多數農友對於病蟲害的防治觀念及農藥用量，多半來自農藥行及本身經驗，農委會為能建立類似醫師的「處方箋」機制，減少藥害，培訓的植物醫師雖然年輕，但大部份是農業相關科系畢業並經過專業訓練，觀念新又有活力，對提升各種農產品的質與量大有幫助，希望儲備植物醫師下鄉能拓展至其他農會。

農家出身的25歲儲備植物醫師潘昌侑，嘉義大學園藝系畢業，經農改場培訓後4月派駐萬丹鄉農會，常忙著在田間看診，他說，家中務農，對病理研究有興趣，萬丹鄉主要作物是紅豆及水稻，特別針對兩項作物做功課，經驗上不如農友豐富，要以科學研究說服農友，除了扭轉傳統農藥使用觀念，更重要的是導入土質優化和改善方法，提升產能兼顧食安也讓環境永續。

萬丹農會總幹事張枝烈表示，傳統農業需要新血加入活化派駐的植物醫師在第一線診斷病蟲害和土壤劣化，對症下藥，提供農友精準用藥及田間管理新觀念，周一至周五每天都有農友來找植物醫師「看診」，有時人多還要排隊；恆春農會總幹事林順和說，農友常病急下重量農藥，卻不知傷害了環境，植物醫師藉由農業科學幫助找出產能衰退的病因，有效提升產能。