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影／慶祝高雄老車站回家 高雄驛光雕秀9月26日亮麗現身

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，最近已經移回原址，高市府從9/26起將舉辦高雄驛光雕秀，讓大家看見重新亮起來的高雄車站。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，最近已經移回原址，高市府從9/26起將舉辦高雄驛光雕秀，讓大家看見重新亮起來的高雄車站。記者劉學聖／攝影

為了配合高雄鐵路地下化工程，原本遷移的舊火車站最近已經悄悄移回原址，高雄老火車站將於9月25日舉行高雄驛光雕秀首秀，9月26日上午由蔡英文總統見證安座儀式後，晚上開放三時段光雕秀供民眾觀賞，每時段開放250人，民眾可預約搶位。

高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，如今鐵路地下化完成，中博高架橋也完成階段性任務拆除，具有80年歷史的這座老車站今年8月22日起花了1個多月時間西移，重新回到高雄市的中軸線上，高市府為記錄高雄驛復歸原位，策畫別開新面的光雕秀，今天晚上主辦單位進行燈光試燈，調整出最好的觀賞效果，要讓來參觀的民眾能夠留下深刻印象。

工務局新工處表示，高雄驛光雕秀由曾製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團，及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛操刀，以高科技投影技術，在願景館牆面上化成璀璨光影，呈現歲月軌跡。也邀請金曲獎得主陳明章及高市新古典室內樂團，合作演出19年前第一次高雄驛搬遷主題曲「再會啦！車站」；滅火器樂團壓軸演唱高雄驛搬遷主題曲「高雄驛起飛」等曲。

這次高雄老車站遷移團隊是在台灣有40年移厝經驗的林枝然、林建宏父子挑大梁，42歲林建宏說，要搬動比他年紀多一倍老車站心情戰戰兢兢，最大意義是「自己古蹟自己護」，不用再仰賴日本，證明台灣也辦得到。

高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，最近已經移回原址，高市府從9/26起將舉辦高雄驛光雕秀，讓大家看見重新亮起來的高雄車站。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，最近已經移回原址，高市府從9/26起將舉辦高雄驛光雕秀，讓大家看見重新亮起來的高雄車站。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，台灣的工程團隊接下重任，安全將老車站移回原址。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，台灣的工程團隊接下重任，安全將老車站移回原址。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，台灣的工程團隊接下重任，安全將老車站移回原址。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，台灣的工程團隊接下重任，安全將老車站移回原址。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，台灣的工程團隊接下重任，安全將老車站移回原址。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，台灣的工程團隊接下重任，安全將老車站移回原址。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，最近已經移回原址，高市府從9/26起將舉辦高雄驛光雕秀，讓大家看見重新亮起來的高雄車站。記者劉學聖／攝影
高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，最近已經移回原址，高市府從9/26起將舉辦高雄驛光雕秀，讓大家看見重新亮起來的高雄車站。記者劉學聖／攝影
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高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，台灣的工程團隊接下重任，安全將老車站移回原址。記者劉學聖／攝影
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鐵路地下化 火車站 樂團

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