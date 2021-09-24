影／慶祝高雄老車站回家 高雄驛光雕秀9月26日亮麗現身

為了配合高雄鐵路地下化工程，原本遷移的舊火車站最近已經悄悄移回原址，高雄老火車站將於9月25日舉行高雄驛光雕秀首秀，9月26日上午由蔡英文總統見證安座儀式後，晚上開放三時段光雕秀供民眾觀賞，每時段開放250人，民眾可預約搶位。

高雄車站日式帝冠式建築19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，如今鐵路地下化完成，中博高架橋也完成階段性任務拆除，具有80年歷史的這座老車站今年8月22日起花了1個多月時間西移，重新回到高雄市的中軸線上，高市府為記錄高雄驛復歸原位，策畫別開新面的光雕秀，今天晚上主辦單位進行燈光試燈，調整出最好的觀賞效果，要讓來參觀的民眾能夠留下深刻印象。

工務局新工處表示，高雄驛光雕秀由曾製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團，及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛操刀，以高科技投影技術，在願景館牆面上化成璀璨光影，呈現歲月軌跡。也邀請金曲獎得主陳明章及高市新古典室內樂團，合作演出19年前第一次高雄驛搬遷主題曲「再會啦！車站」；滅火器樂團壓軸演唱高雄驛搬遷主題曲「高雄驛起飛」等曲。