查豬瘟遭業者抗議報關塞車 海關籲守法配合改革

報關業者今天陳情，為防範非洲豬瘟肉品入台，違規報關行及來自越南的快遞貨物，全改人工查驗，等待查驗貨物堆積如山。海關呼籲業者慎選境外合作夥伴，避免遭牽連受罰，同時全力支持及配合改革措施。

防非洲豬瘟肉品入台，財政部關務署8月24日起針對違規報關行及來自越南的快遞貨物，全改「C3」人工查驗；11月起將針對來自越南等10個疫區進口空運快遞貨物，除文件類外均不得併袋託運，年底將範圍將擴大至高風險業者。

台北市報關商業同業公會今天召開陳情記者會，要求政府在防範非洲豬瘟的政策上與業者溝通，加重懲罰進口人而非報關業者，也不要全面取消併袋，影響業者生計，「我們不是代罪羔羊」。

台北市報關商業同業公會理事長高振明表示，希望政府成立專案小組與業者溝通，報關業者只是協助民眾向海關申報，現在海關申報都有實名制，政府應先加重購買豬肉製品進口人的處罰，而不是一再的嚴懲報關業者，或是採取全面取消併袋這種壓縮業者生存空間的極端手段。

高振明說，快遞貨物通關抵台後，會由海關系統進行分類，例如C1（免審免驗通關）或C3（貨物查驗通關），全數通過X光檢驗後，只有被列為C3的貨物，要再進行人工查驗才可放行。

他說，過去只有2%的貨物會經過「C3」人工查驗，如今，若業者的來貨經查為豬肉製品，該業者的貨物就得100%改為「C3」人工查驗，甚至停牌、撤照，作法不但沒有法源依據，也沒有配套措施，剝奪業者的工作權、生存權。

一名李姓報關業者表示，8月27日海關在他報關的貨物中查到有豬肉成分的月餅後，將他的貨全數改成「C3」人工查驗，他原本每天可以用快速通關方式處理2000多袋貨物，現在得全數「C3」人工查驗，海關每天只能處理100袋貨物，導致他的公司停擺，每個月損失近新台幣200萬元。

業者也說，「併袋」作法已行之有年，業者支持疫區貨物不能併袋，但若全面禁止併袋，貨物改成逐件通關後，對業者通關速度影響很大，影響到生計，希望政府傾聽業者的聲音。

關務署發布新聞稿回應，併袋會造成X光影像重疊雜亂，判讀不易，經海關審慎評估，取消空運快遞併袋通關有其必要性，為給予業者合理調整因應期間，避免新措施驟然實施影響通關秩序，海關已擬妥配套措施，規劃分3階段取消空運快遞併袋通關。

關務署說，進口人違反動物傳染病防治條例相關規定，海關均移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局依法裁處；快遞報關業者違反關務法規者，則由海關依關稅法相關規定裁處。

海關呼籲國內快遞報關業者除慎選境外合作夥伴，避免遭牽連受罰外，同時全力支持及配合海關逐步取消空運快遞併袋通關改革措施，讓境外集貨業者沒有夾藏違規物品機會，也讓守法的報關業者不會牽連受罰。