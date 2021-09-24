獲頒智慧城市卓越貢獻獎 陳其邁：建立以人為本城市

高雄市長陳其邁今天北上參加「財訊智慧城市新經濟力論壇」，會中獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」智慧治理獎項。陳其邁表示，智慧應用的驅動核心在於建立以人為本的城市，高市府持續推動5G AIoT新創園區，讓智慧應用服務落實到日常生活及產業。

「財訊智慧城市新經濟力論壇」今天下午在台北晶華酒店舉辦。市府研考會表示，亞洲新灣區將吸納5G XR的垂直應用服務、智慧交通、車聯網、雲端資訊管理與智慧港灣管理等各應用領域的頂尖廠商，高雄會成為台灣最完整的5G AIoT實驗場域，「2022智慧城市論壇暨展覽」將在高雄舉辦。

陳其邁指出，應用服務就是解決人民生活上的困難與需求，並將它產業化，如何幫助找到商業模式或是服務模式，即為推動5G AIoT新創園區的核心理念，感謝中央支持5G AIoT新創園區，盼打造結合概念驗證、服務驗證及商業模式驗證的專業場域。

陳其邁說，無論是連接至東南亞新南向國家，或高雄原來的傳統產業智慧製造或跨領域整合，高雄絕對是發展5G AIoT應用服務最好的地方，可扮演OPEN DATA平台角色。