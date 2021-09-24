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高市時尚大賞今公布入圍名單 望讓時尚不受阻

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市青年局今揭曉第二屆「高雄時尚大賞」入圍名單，高雄市客委會主委楊瑞霞（左六）、青年局長張以理（左七）代表出席。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局今揭曉第二屆「高雄時尚大賞」入圍名單，高雄市客委會主委楊瑞霞（左六）、青年局長張以理（左七）代表出席。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府主辦第二屆「高雄時尚大賞」今天下午於美麗島捷運站光之穹頂公布十組入圍名單，高雄市青年局表示，本屆開放南部七縣市報名，總徵件數高達154件，受疫情影響延後收件，但也讓作品更為成熟、出色，預計11月27日公布決賽作品。

高雄市青年局表示，實踐大學高雄校區、樹德科大每年都會產生多名時尚設計師，為讓在地學子有個展現作品的舞台，自去年起舉辦「高雄時尚大賞」，市府也協助媒合時尚服裝廠商，培育時尚設計人才落地發展。

青年局表示，今年主題為「風行無阻」，其中風行代表時尚，想表達時尚不會受困在疫情中、突破的感覺，今天公布入圍名單角逐年底決賽，有機會拿下首獎新台幣30萬元、總獎金高達一百萬的競賽獎金。

青年局長張以理表示，去年獲獎的優秀設計師在這一年都有出色的發展，魏子淵、廖家平、王建凱將在十月台北時裝周發表新裝，謝宜庭正準備倫敦時裝周發表，林昕穎進入知名設計師李維錚品牌JENN LEE發展，青年局鼓勵南部青年發展時尚設計職涯，以軟實力逐步影響、帶動整體時尚產業環境。

評審團代表藝人溫昇豪今天也特別向劇組請假，南下抽空站台，身著去年得獎設計師廖家平的印花襯衫，溫昇豪表示，這次入圍的競賽作品非常出色，依多年在時尚界的觀察，從在地元素進行設計才是我們成功展露國際舞台的重要關鍵。

青年局表示，除今天公布入圍名單及年底的決賽，預計自十月底到十二月將有一系列活動，如發掘新秀模特兒的潮模訓練營、邀請業界專家開設的時尚講堂、總決賽暨新銳時尚周、商圈串聯活動，及高雄大遠百系列活動與靜態展等，串聯在地店家商圈促進經濟活絡，與各級校系共同響應人才培育，相關資訊可上青年局官網或粉專查詢 https://www.facebook.com/KFAward

高雄市青年局長張以理（左一）與決賽評審代表溫昇豪（右一）揭曉第二屆「高雄時尚大賞」10組入圍決賽名單。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（左一）與決賽評審代表溫昇豪（右一）揭曉第二屆「高雄時尚大賞」10組入圍決賽名單。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局今揭曉第二屆「高雄時尚大賞」入圍名單，現場進行第一屆得獎作品走秀。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局今揭曉第二屆「高雄時尚大賞」入圍名單，現場進行第一屆得獎作品走秀。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局今揭曉第二屆「高雄時尚大賞」入圍名單，藝人溫昇豪擔任決賽評審代表。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年局今揭曉第二屆「高雄時尚大賞」入圍名單，藝人溫昇豪擔任決賽評審代表。記者陳玫伶／攝影

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