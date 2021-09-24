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國慶高空焰火遠看也精采 高市加碼逾百顆

中央社 / 高雄24日電

2021國慶焰火將在高雄港施放，高雄市副市長史哲說，這次國慶焰火加碼超過百顆12吋、16吋焰火，施放高度高，綻放直徑也大，民眾不用人擠人，遠距離就能看到，堪稱防疫焰火。

國慶焰火昨晚試放，確認焰火發射定位，但史哲在臉書上表示，昨天試放尚未出動12吋、16吋的高空焰火，精彩還在後頭。

史哲說，這次國慶焰火施放要在防疫與施放中求取平衡，是很艱難的任務。主要觀賞區座位數降至2萬席，並採預約抽籤制，但沒抽中也無妨，市府加碼百顆高空焰火，讓民眾在許多地方都看得見。

他表示，以往國慶焰火加碼的主力都是低空焰火，施放高度大概是40公尺到160公尺，焰火炸開後直徑約6公尺到160公尺；這次市府加碼12吋焰火100發、16吋焰火15發，12吋施放高度達260公尺、綻放直徑達220公尺，16吋施放高度300公尺、綻放直徑250公尺。

史哲說，透過高空焰火設計，民眾不用人擠人，更落實防疫。

此外，史哲表示，施放地點選擇在高雄港灣，不同於以往的單面向施放場域，360度的視角讓四面八方的觀眾都能欣賞到美麗焰火；防疫、國家節慶都希望努力做到好，這是高雄人的好客，也是熱情迎接國慶焰火的用心。

國慶 高雄港 遠距

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