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期待再創造另一個「李洋」 金門今表揚績優體育人
為慶祝體育節，金門縣府今日舉行體育節表揚大會，會中頒獎表揚年度地方熱心體育社團人員、熱心體育學校師生暨體育績優學生、110年度金門體育獎金得獎人，今年共有258人次獲得表揚，合計頒發獎金新臺幣272萬846元。
金門地區體育節表揚大會今日在縣立體育館舉行，由縣府參議陳金增主持，金門體育會理事長暨議員唐麗輝、教育處代處長黃雅芬等人都到場參與。唐麗輝指出，恭喜得獎的各位伙伴，也期待下一批得獎伙伴中，能夠再創造一個金門的「李洋」，這也是體育會的終極目標。她也提及，雖然金門各項環境不夠完美，但是還是期待有奇蹟出現，也希望縣府在體育這區塊多加油，為體育人創造更好的平台。
今天也頒獎表揚年度地方熱心體育社團人員，由金門體育會田徑運動委員會主委李尚傑等34人獲獎，每人各得獎盃一座。年度熱心體育學校師生暨體育績優學生，則由金門大學林本源等144位師生，合計獎金新台19萬7000元；每人各頒獎狀及獎金，老師獎金2000元、學生1000元。另外，110年度金門體育獎金得獎人則是林偉倫等80人，總計252萬3846元。
會中還有一個焦點，就是過往熱心體育的金門體育會軟式氣槍委員會總幹事黃立民，黃立民日前因病去世，生前熱心地方體育的他，此次也獲得體育界表揚，黃立民的夫人孫秋淵今天也親自到場受獎，她憶及亡夫，眼眶泛紅。
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