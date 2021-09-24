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擬真狗狗冰光榮返鄉 進駐屏東勝利星村

中央社 / 屏東縣24日電

近3年在高雄爆紅的擬真狗狗造型冰淇淋最近進駐屏東「勝利星村文創園區」，3名青年帶著他們曾吸引外國媒體報導的產品「光榮返鄉」，並利用在地食材和鄉親分享創意美食。

「J.C.co」藝術團隊2018年在高雄開店，所開發的擬真狗狗冰淇淋，因造型太逼真，引發討論，並吸引日本、英國和香港等外國媒體的報導。

「J.C.co」藝術團隊夥伴3人都是來自屏東的7年級生，包括專長空間設計的梁楚杰、廣告設計的鍾穎慧和精研早午餐的洪菉蓴，都是設計專長。

鍾穎慧表示，2018年開發出超逼真的狗狗造型冰淇淋，引起話題而爆紅，他們在2019年至柬埔寨開分店；現在高雄的店做為工作室，門市據點就進駐勝利星村。

鍾穎慧說，進駐勝利星村，一方面想回饋家鄉，一方面這幾年屏東的藝文發展有目共睹，他們想讓更多人認識、喜愛屏東。

「J.C.co 藝術廚房」在中秋節開幕，團隊3人利用自己的設計專長，營造創意空間，狗狗冰淇淋是店內主打，有3款狗狗造型冰，「雪兒」是伯爵奶茶口味，拉不拉多幼犬造型、「豆豆」是義式巧克力，巴哥犬造型、「臭臭」為香濃花生，沙皮犬造型。

鍾穎慧表示，他們也利用屏東的可可、香蕉和芒果等農產品，推出專屬屏東的義式霜淇淋，另也融入台灣與日本的特色茶文化，將茶葉融入麵條中研發出茶香麵，創造有別於其他店家的商品。

屏東 冰淇淋

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