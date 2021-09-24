澎湖美人魚主燈搭180秒花火秀 再度閃耀吉貝沙尾
觀光局去年舉辦澎湖國際海灣燈光節的「美人魚」主燈，由澎湖縣政府申請認養並在今年移到吉貝沙尾，今天晚間將再度點燈閃耀，旅遊處表示，將搭配180秒花火秀，要讓吉貝嶼愈夜愈美麗。
澎湖縣政府旅遊處今天表示，這座「美人魚」是去年觀光局澎湖國家風景區管理處在馬公金龍頭所推出的澎湖國際海灣燈光節的主燈。
澎湖縣政府在今年爭取移置北海旅遊景點「吉貝嶼」，成為島上的裝置藝術，繼續發光發亮，期盼在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，能吸引更多的遊客前往吉貝嶼。
旅遊處表示，吉貝沙尾美人魚亮點藝術點燈儀式，原訂11日舉辦，之前受颱風影響，延期至今天晚間舉行。
旅遊處表示，座落在吉貝沙尾的美人魚主燈，晚間將在「菊之音管弦樂團」精彩演奏下，預訂將由澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、澎管處秘書呂玉鉛等人共同點燈，並搭配180秒花火秀空中施放，與美人魚主燈相互輝映，讓美麗島嶼增添浪漫風情。
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