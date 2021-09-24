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高市逾1600學生請疫苗假 澎湖今有1122名學生接種

聯合報 / 記者王昭月／連線即時報導
高雄為國高中生施打BNT疫苗，兩天來約1600人請疫苗假。圖／高市教育局提供
高雄為國高中生施打BNT疫苗，兩天來約1600人請疫苗假。圖／高市教育局提供

國、高中生BNT疫苗開打，高雄市兩天來沒有傳出嚴重不適案例，但有1604人請疫苗假在家休息，澎湖今天有馬公高中及白沙國中約1122名學生施打疫苗，縣長賴峰偉下午到白沙國中關心學生接種狀況，提醒學生打完疫苗後多休息、多喝水，勿劇烈運動。

高雄市昨起為國高中生施打BNT疫苗，據教育局統計，首日共有67名人出現暈針現象，至今天共有1604名學生請疫苗假在家休息。教育局表示，23日預定替1萬2310人接種，實際接種人數為1萬2030人，其中280人臨時沒有施打，接種率為97.7%。今天有27校、1萬7658 名學生接種，除少數人暈針外，未有嚴重不適案例傳出。

澎湖校園BNT疫苗施打進入第二天，今共有馬公高中及白沙國中約1122名學生接種，縣長賴峰偉下午在教育處長蘇啟昌、衛生局長蕭靜蓉陪同下前往白沙國中關心國中生疫苗施打情形，提醒學生打完疫苗後多喝水、多休息，避免劇烈運動。

賴峰偉表示，澎湖高中職、國中有意願登記施打BNT疫苗約有3563人，佔全體學生約91.64%，縣府10月8日前將為全縣3563名國高中生施打疫苗。

疫苗 BNT 澎湖

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