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防停電影響交通 高雄2022年號誌路口設不斷電系統

中央社 / 高雄24日電

高雄市交通局今天公布明年4項主要交通建設，包括添購2艘電動渡輪汰舊換新、興建地上5層樓立體公有停車場、市公車服務升級改善空品並在80處號誌路口建置不斷電系統。

交通局表示，鑑於815全台大停電及513、517停電事故，高雄市多區深受影響，造成公共服務停擺，交通局預計明年在80處號誌路口建置不斷電系統服務，確保主要幹道、瓶頸路口交通秩序不打結。

交通局主秘許啟明說，目前若發生停電，會先由警方到場交通管制，同時重要路口設有發電機，再由發電機接手發電。但發電機數量有限，警方到場部署也需要時間，避免出現交通空窗期，因此盤點80處路口設置不斷電系統，只要一停電就能馬上啟用。

交通局指出，明年3月前將完成80處號誌路口裝設不斷電系統，在無市電供應狀況下，可讓號誌持續維持2小時以上運作。

另外，輪船公司旗下的交通渡輪將汰舊換新，在環保署補助及市府編列預算下，將興建2艘電動渡輪，明年發包、2023年交付第1艘、2024年交付第2艘，以汰換船齡較高的「旗鼓一號」與「旗鼓二號」渡輪。

交通局明年也將在高雄高工西南側，興建地上5層樓立體公有停車場，導入綠能友善設計及智慧化停車管理系統，預計2023年底完工後，將有470格小型車停車位及180格機車停車位供公眾使用。

為提升公共運輸使用率，降低私人運具產生的空氣污染，高雄市幹線公車將從原有17條幹線公車擴大為20條，平日尖峰時段班距為10至15分鐘；新闢樹人路竹線、仁武凹子底線及小港拷潭線等3條高潛力需求路線，並提升高雄市電動公車比例。

停電 公車 高雄市

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