快訊

明起3天AZ、BNT疫苗接力到貨？ 陳時中鬆口證實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市交通提四大亮點 未來到旗津可搭電動渡輪

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「旗鼓一號」與「旗鼓二號」船齡已高，未來會汰換成電動渡輪。圖／高市交通局提供
「旗鼓一號」與「旗鼓二號」船齡已高，未來會汰換成電動渡輪。圖／高市交通局提供

高市交通局今天提出明年度交通建設四大亮點，考量鼓山通往旗津的「旗鼓一號」與「旗鼓二號」渡輪船齡已高，在環保署補助一半經費下，明年汰換成電動渡輪。此外，高雄高工西南隅興建立體公有停車場、市公車服務升級改善空氣品質、建置80處號誌路口不斷電系統，綠能與智慧化是未來發展方向。

高市府111年預算送議會審查，交通局今天指出，輪船公司針對交通渡輪進行汰舊換新，考量「旗鼓一號」與「旗鼓二號」渡輪船齡已高，爭取環保署補助8千萬元購船經費，總計要以1億6千萬元興建2艘電動渡輪，預計明年發包，112年交付第1艘、113年交付第2艘。

另編列5.95億在高雄高工（大順二路與大豐二路口）興建地上5層樓立體停車場，導入綠能友善設計及智慧化停車管理系統，完工後新增470格轎車停車位及180格機車停車位。

此外，高雄市電動公車比例將從現有的17條幹線擴大為20條，新增「樹人路竹線」、「仁武凹子底線」及「小港拷潭線」等3條路線，幹線公車捷運電動化，提升大眾運輸服務效能。另考量全國性停電事故導致公共服務停擺，明年要在80處號誌路口建置不斷電系統，確保交通不受停電影響。

公車 停電 停車場

延伸閱讀

國慶焰火與防疫如何完美平衡 高市副市長史哲解密

加速推動班班有冷氣 高市348校年底前完成電力改善

蓮霧輸陸受阻！高市發動企業團購 有餐廳先認購300公斤

日華懇正副會長挺高市早苗 盼台日女領袖會談

相關新聞

國慶焰火與防疫如何完美平衡 高市副市長史哲解密

高雄睽違20年再度主辦國際焰火，受限疫情，這次要在防疫與熖火施放中達到兩相完美，難度倍增，不過高雄市副市長史哲預告，這次...

職訓助他翻身成科技新貴 大叔擺脫待業陰霾

疫情下景氣不振，就業市場也蕭條，44歲彭帟絃多年沒有全職工作，又因步入中年求職不易，後來參加「工業物聯網與3D模式製作務...

秋冬遊屏東住宿省千元 10／1搶先五倍券上路

五倍券10月8日上路，屏東縣政府加碼推「屏東購好禮」抽大獎優惠外，為激勵國人在秋冬旅遊淡季到屏東縣旅遊，將自10月1日起...

甩開「天坑之國」惡名 楠梓區壽民路箱涵改建完工

高雄日前大雨過後發生多起道路坑洞事故，外界譏為「天坑之國」。高市府向內政部營建署申請2990萬元經費改建楠梓區壽民路33...

高市交通提四大亮點 未來到旗津可搭電動渡輪

高市交通局今天提出明年度交通建設四大亮點，考量鼓山通往旗津的「旗鼓一號」與「旗鼓二號」渡輪船齡已高，在環保署補助一半經費...

仁大工業區汙染減量計畫辦說明會 三大致癌物仍須努力

高雄仁武、大社石化廠林立，經濟部工業局委託成功大學進行「仁大工業區汙染減量及風險改善計畫」，今起分區辦說明會。成大副校長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。