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高市交通提四大亮點 未來到旗津可搭電動渡輪
高市交通局今天提出明年度交通建設四大亮點，考量鼓山通往旗津的「旗鼓一號」與「旗鼓二號」渡輪船齡已高，在環保署補助一半經費下，明年汰換成電動渡輪。此外，高雄高工西南隅興建立體公有停車場、市公車服務升級改善空氣品質、建置80處號誌路口不斷電系統，綠能與智慧化是未來發展方向。
高市府111年預算送議會審查，交通局今天指出，輪船公司針對交通渡輪進行汰舊換新，考量「旗鼓一號」與「旗鼓二號」渡輪船齡已高，爭取環保署補助8千萬元購船經費，總計要以1億6千萬元興建2艘電動渡輪，預計明年發包，112年交付第1艘、113年交付第2艘。
另編列5.95億在高雄高工（大順二路與大豐二路口）興建地上5層樓立體停車場，導入綠能友善設計及智慧化停車管理系統，完工後新增470格轎車停車位及180格機車停車位。
此外，高雄市電動公車比例將從現有的17條幹線擴大為20條，新增「樹人路竹線」、「仁武凹子底線」及「小港拷潭線」等3條路線，幹線公車捷運電動化，提升大眾運輸服務效能。另考量全國性停電事故導致公共服務停擺，明年要在80處號誌路口建置不斷電系統，確保交通不受停電影響。
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