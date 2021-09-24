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金門之美用聽的 打造疫後療癒觀光新形象

中央社 / 金門縣24日電

疫情突襲，人們瞬間減少移動，整個世界突然寧靜起來。金門縣政府順勢收錄在地知名景點和大自然聲音，發表「寧之歌」觀光影片療癒人心，盼打造療癒觀光新形象。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，以觀光立縣的金門縣各行各業受到重創，因為沒有旅客造訪，原本寧靜的金門變得更安靜了。縣府觀光處順著這股謐靜氛圍，發想拍出金門寧靜下的美音，瞄準療癒觀光市場，要打造金門療癒觀光新印象，吸引遊客在後疫情時期到金門旅遊。

「寧之歌」影片由金門女孩陳珮茹擔綱演出，角色設定為喜歡聆聽大自然聲音的女孩來到金門，一邊旅遊、一邊收音，想收錄金門景色的聲音；面對熱情的金門人，她覺得很有趣，這裡更有自己喜歡的古厝和洋樓老建築。美美的風景和自然環境，激發女孩的創造力，在旅程的最後寫下一首歌。

影片中的配樂是陳珮茹將之前發過的EP重新編曲，並在金門完成錄音製作。影片帶領觀眾走入金門許多知名景點，包括歐厝沉睡戰車、天空之城、高洞、古樸街景、陳景蘭洋樓、植物園、北山播音牆、中山紀念林 、北山斷崖和古寧頭海岸等。

「寧之歌」結合環境聲音，表現出金門絕美的呼吸與心跳，透過大自然的音符與樂曲融合，搭配靜謐唯美的畫面，美得令人屏息。

影片在觀光處臉書粉絲專頁「金門觀光逗陣行」發表，不少網友按讚並分享。觀光處長丁健剛分享，有網友留言「金門真的可以用聽覺的來體驗」、「拍得真好，去了幾次，看了還是好心動」；也有網友說，「熟悉的景點+漂亮的金門女孩，金門縣政府超級用心」。

金門

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