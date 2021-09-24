仁大工業區汙染減量計畫辦說明會 三大致癌物仍須努力
高雄仁武、大社石化廠林立，經濟部工業局委託成功大學進行「仁大工業區汙染減量及風險改善計畫」，今起分區辦說明會。成大副校長李俊璋指出，仁大工業區原有七個致癌物質超過百萬分之一，經過輔導與改善，現在只剩三種致癌物質超標，達到階段性成效。
工業局2013年至2015年針對工業區鄰近居民展開健康風險評估，當年的整體致癌風險為每十萬人有3.34人，共有13項被列為優先減量項目，去年再度委託成功大學環境微量毒物研究中心進行汙染減量及風險改善計畫，今明兩天在仁武、大社、左營與楠梓舉辦說明會。
今早仁武說明會有大社環境守護聯盟志工及居民代表40餘人出席聆聽。計畫主持人李俊璋簡報指出，經過廠商改善設備，大社工業區改善成效為鈷（94.4％）、氰化丙醇（89.1％）、丙烯腈（87.0％）、苯（82.8％）、丙烯醛（76.0％）、環氧乙烷（72.8％）、1,3-丁二烯（51.0％）；仁武工業區成效為六價鉻（93.4％）、甲醛（90.2％）、環氧氯丙烷（89.4％）、丙烯醯胺（71.4％）、1,4-丁二醇（51.1％），另有氰化氫改善成效為77.1％。
大社環境守護聯盟志工江文宏說，整體而言，致癌物質有具體減量，但居民還是會聞見異味，1,3丁二烯需要持續改善，另擔心廠商以環己烷取代苯，是否反而對居民健康造成危害。李俊璋回應，苯是一級致癌物，環己烷不是致癌物質，毒性偏低，至於1,3丁二烯確實是需要持續督導與改善的項目。
李俊璋表示，當年調查，仁大工業區原有7個致癌物質風險超過百萬分之一， 此次調查，只剩丙烯醯胺、1,3-丁二烯、丙烯腈需要進一步改善，其他致癌物質已經降至可接受範圍，會建議各工廠持續精進汙染改善管理措施，以降低居民疑慮。
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