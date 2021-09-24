迎接高雄老車站回娘家 光雕秀邀民眾同樂

高雄帝冠式建築老車站即將搬遷回娘家，明天舉行光雕秀首秀；26日上午舉辦安座儀式，並邀總統蔡英文共同見證歷史時刻。同時也開放民眾線上預約參觀老車站及光雕秀表演。

高雄帝冠式車站興建於1941年，後因鐵路地下化工程遷移，並改為「高雄願景館」，做為記錄車站歷史、展覽之用。鐵路地下化完成、中博高架橋也拆除後，老車站啟動復位工程，將重新回到站區中軸線。

老車站即將復位，高雄市工務局新工處表示，為見證歷史時刻，25日晚間將邀民代、地方仕紳及日本台灣交流協會代表等人觀賞「高雄驛光雕秀」首秀；26日上午舉辦安座儀式，並邀蔡總統參與見證。

另新工處也開放民眾線上預約參觀高雄驛現場，開放時段為26日下午2時30分、3時30分、4時30分共3時段，每時段約半小時；同日晚上7時、8時、9時共3時段舉辦光雕秀表演，開放民眾線上預約參觀。

新工處表示，高雄驛光雕秀是由曾製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團隊，及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀，結合高科技投影技術重現市民過往珍惜的記憶，在願景館的牆面上轉化成璀璨的光影軌跡。

此外，活動也邀金曲獎得主陳明章老師和第58屆威尼斯雙年展開幕週演出的在地優秀團隊「新古典室內樂團」合作，演出精彩的世界名曲、台灣民謠，以及19年前第一次高雄驛搬遷主題曲「再會啦！車站」。

深受年輕人喜愛的滅火器樂團則擔任演出壓軸，將演唱此次高雄驛搬遷主題曲「高雄驛起飛」及台日友情年「希望的明日」等曲目。

新工處表示，參觀車站和光雕秀，每時段開放上限均為250人。26日光雕秀預約已幾乎額滿，將於27、28、29日晚上加場表演，讓民眾從中山路即可欣賞光雕秀演出。