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金門12到18歲學生接種BNT疫苗 首日兵分兩路施打

中央社 / 金門縣24日電

今天是金門縣12歲到18歲學生BNT疫苗注射首日。衛生局兵分兩路在金湖和烈嶼國中施打。有些學生神情有點緊張，在護理人員及老師的鼓勵下完成接種。

金門縣衛生局表示，今天為419名金湖國中和101名烈嶼國中學生施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗。金湖鎮衛生所和烈嶼衛生所派駐醫師各1人、護理師各3名到校服務。

衛生局已提醒學生施打前一天應睡眠充足、不熬夜，施打當天也注意不空腹、多喝水，放鬆心情接種，避免暈針。但金湖國中平日提供早餐的廠商今天延誤送餐時間，直到7時40分才送達學校，讓校方人員捏了一把冷汗，好在及時讓學生用餐後展開接種。

多數金湖國中學生今天顯得老神在在，不過，還是有少數幾位同學眉頭深鎖，看得出來有些緊張。護理師告訴他們「像蚊子叮一樣，不會痛，你喊1、2、3就好了」。醫護人員也會提醒學生手扠腰，比較不會痛。班導師也在旁叮嚀學生放輕鬆。

護理師為一名學生注射時，直誇他手臂有肌肉，一問之下才知是籃球隊員，特別提醒2星期內避免劇烈運動。而護理師也注意到有學生前幾天才滿12歲，再三確定生日無誤，才為他施打。

金門縣符合這次接種BNT疫苗學生約3630人，包含金門高中、金門農工、5所縣立國中，以及各國小於9月1日前滿12歲的學童，有意願接種約3470人，比率占95%。衛生局預定10月8日前完成入校施打，殘劑將提供當校教職員工施打。

衛生局 金門 護理師

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