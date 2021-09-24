職訓助他翻身成科技新貴 大叔擺脫待業陰霾

疫情下景氣不振，就業市場也蕭條，44歲彭帟絃多年沒有全職工作，又因步入中年求職不易，後來參加「工業物聯網與3D模式製作務班」再學第二專長，幸運被南部知名科技公司錄用，開啟新職涯。

「工業物聯網與3D模型製作實務班」由勞動部高屏澎東分署委外開辦，邀業界專業入士擔任師資，勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為幫助待業者提升技能重返職場，高屏分署與民間培訓單位合作，提振待業者就業技能，對職前訓練有興趣的民眾，都能到台灣就業通網站查詢或撥07-8210171洽詢。

彭帟絃念電機相關科系，畢業後做過電腦維修、軟體開發等工作，與妻子搬到南部後，因年紀及薪資條件不符期待等原因，一直找不到理想工作，僅靠零星接案維持家計，去年碰上疫情，收入銳減，寄出履歷但石沉大海，後來看到高屏澎東分署開辦「工業物聯網與3D模型製作實務班」，報名充實技能，上課後發現，職訓課程比他想像的還豐富。

這段時間，他學會業界使用率最高的機械繪圖軟體SolidWorks，也強化他在電子部件檢測、電路連接組裝等基礎能力，還接觸到以往較陌生的工業設計方法、產品材料等知識，打下3D模型製作的紮實基礎。專題實作時，他在師指導下設計出一套運用於工安的求救系統，這套系系統獲得南部知名科技公司青睞，順利進到公司擔任韌體開發工程師，如今工作穩定，薪資優渥，感到安心且充實，也擺脫中年工作不順的陰霾。