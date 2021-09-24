秋冬遊屏東住宿省千元 10／1搶先五倍券上路
五倍券10月8日上路，屏東縣政府加碼推「屏東購好禮」抽大獎優惠外，為激勵國人在秋冬旅遊淡季到屏東縣旅遊，將自10月1日起推出旅宿業提供500元、縣府補助500元折扣方案，「五五專案」提供的房間數達1.8萬間，希望用多一度的熱情，吸引遊客南下感受國境之南魅力；墾丁地區已有旅宿業者等不及，宣布即日起入住提前享500元的房價補助。
縣府交旅處指出，從前年底交通部秋冬遊補助、去年安心旅遊補助，到縣府今年初推出「春遊屏東宿省千元」，都能帶動國內民眾出門旅遊，發揮振興觀光收益；今年5月中疫情升至三級，觀光旅宿業受重創，疫情趨緩後，配合五倍券10月8日上路，提前於10月1日起再推旅宿業提供500元、縣府補助500元的「五五住宿專案」，另醫護人員住宿優惠提高至千元，兩項合計經費1400萬元。
今年初的「春遊屏東宿省千元」名額1萬間，這次增至1.8萬間；縣府初步統計，縣內已登記的合法飯店和民宿多數都提供書面申請，恆春半島旅宿占大多數，包括墾丁福華、凱撒、夏都、福容、悠活等指標型飯店都參加這次的「五五專案」，近日會在官網公布，也會要求合作的旅宿店持續去年開始的高規格防疫作為。
屏東觀光旅宿業集中在恆春半島，對縣府推出「五五專案」優惠視為及時雨；林姓民宿業者說，疫情降至二級後，假日住房有回溫，但平日住房仍在二成的低檔徘徊，中秋4天連假高住房榮景甫結束，接著進入旅遊淡季，住房又回到低檔，期待下月上路的五倍券和「五五專案」能在明年農曆旅遊旺季前補上業績缺口。
為讓民眾振興有感，墾丁福華度假飯店率先宣布即日起享有500元的住宿補助；墾丁一家五星飯店主管說，國旅補助對旅宿業者影響不小，恆春半島以自由行旅客為主，優惠是誘因之一，每次只要補助一結束，業績瞬間下滑二至三成，這波疫情的影響還在，平日住房還是慘，有業者已經等不及，乾脆提前起跑。
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