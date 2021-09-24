聽出金門之美！縣府發表「寧之歌」影片 打造觀光印象

蟲鳴？鳥叫？海浪聲？你覺得金門最美的聲音是什麼？金門縣政府觀光處臉書粉絲專頁「觀光逗陣行」日前發表的「寧之歌」觀光影片，收錄金門的知名景點和大自然呼吸的聲音，美得令人屏息，上線短短兩天觀看數就破萬，不少人都說，原來「金門真的可以用聽覺的來體驗」。

曾經，寧靜是金門的日常，受到新冠肺炎疫情影響，這份久違的寧靜又悄悄浮現，觀光處表示，「寧之歌」影片在社群上發表後，立刻吸引大批網友按讚、分享，有網友留言「金門真的可以用聽覺的來體驗」、「拍得真好，去了幾次，看了還是好心動」；也有網友表示「熟悉的景點+漂亮的金門女孩，金門縣政府超級用心」。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，新冠肺炎疫情突襲，整個世界人們瞬間減少移動、突然寧靜，因此發想要拍出金門寧靜下的美音，瞄準療癒觀光市場，要打造金門療癒觀光新印象，要吸引遊客在後疫情時期到金遊玩。

「寧之歌」影片由金門女孩陳珮茹擔綱演出，角色設定為喜歡聆聽大自然的聲音的她，來金門一邊旅遊，一邊收音，想收錄金門景色的聲音，面對熱情的金門人覺得很有趣，更有自己喜歡的古厝、洋樓老建築，很美的風景和自然環境，在旅程的最後寫出一首歌。