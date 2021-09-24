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聽出金門之美！縣府發表「寧之歌」影片 打造觀光印象

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了推銷金門之美，縣府精心拍攝「寧之歌」影片，由金門女孩陳珮茹擔綱演出。圖／縣府提供
為了推銷金門之美，縣府精心拍攝「寧之歌」影片，由金門女孩陳珮茹擔綱演出。圖／縣府提供

蟲鳴？鳥叫？海浪聲？你覺得金門最美的聲音是什麼？金門縣政府觀光處臉書粉絲專頁「觀光逗陣行」日前發表的「寧之歌」觀光影片，收錄金門的知名景點和大自然呼吸的聲音，美得令人屏息，上線短短兩天觀看數就破萬，不少人都說，原來「金門真的可以用聽覺的來體驗」。

曾經，寧靜是金門的日常，受到新冠肺炎疫情影響，這份久違的寧靜又悄悄浮現，觀光處表示，「寧之歌」影片在社群上發表後，立刻吸引大批網友按讚、分享，有網友留言「金門真的可以用聽覺的來體驗」、「拍得真好，去了幾次，看了還是好心動」；也有網友表示「熟悉的景點+漂亮的金門女孩，金門縣政府超級用心」。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，新冠肺炎疫情突襲，整個世界人們瞬間減少移動、突然寧靜，因此發想要拍出金門寧靜下的美音，瞄準療癒觀光市場，要打造金門療癒觀光新印象，要吸引遊客在後疫情時期到金遊玩。

「寧之歌」影片由金門女孩陳珮茹擔綱演出，角色設定為喜歡聆聽大自然的聲音的她，來金門一邊旅遊，一邊收音，想收錄金門景色的聲音，面對熱情的金門人覺得很有趣，更有自己喜歡的古厝、洋樓老建築，很美的風景和自然環境，在旅程的最後寫出一首歌。

影片中的配樂是陳珮茹將之前發過的EP重新編曲，並在金門完成錄音製作。影片帶領觀眾走入金門許多知名景點，包括歐厝沉睡戰車、天空之城、高洞、古樸街景、陳景蘭洋樓、植物園、北山播音牆、中山紀念林 、北山斷崖、古寧頭海岸等，在靜謐唯美畫面中結合環境聲音，表現出金門絕美的呼吸與心跳，透過大自然的音符與女主角的樂曲融合，呈現出令人心動的金門之美。

縣府發表「寧之歌」觀光影片，由金門女孩陳珮茹擔綱演出，角色設定為喜歡聆聽大自然的聲音的她，來金門一邊旅遊，一邊收音。圖／縣府提供
縣府發表「寧之歌」觀光影片，由金門女孩陳珮茹擔綱演出，角色設定為喜歡聆聽大自然的聲音的她，來金門一邊旅遊，一邊收音。圖／縣府提供
「寧之歌」觀光影片，收錄金門的知名景點和大自然呼吸的聲音，上線短短兩天觀看數就破萬。圖／縣府提供
「寧之歌」觀光影片，收錄金門的知名景點和大自然呼吸的聲音，上線短短兩天觀看數就破萬。圖／縣府提供

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