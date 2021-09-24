快訊

【主席選戰的藍色憂鬱】青年軍選後何去何從？團結與醞釀罷免並存

買台股 vs. 勞退基金分紅…誰賺得多？10年績效比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甩開「天坑之國」惡名 楠梓區壽民路箱涵改建完工

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市楠梓區壽民路331公尺的雨水箱管改建完工，路面刨除重鋪。圖／高市水利局提供
高雄市楠梓區壽民路331公尺的雨水箱管改建完工，路面刨除重鋪。圖／高市水利局提供

高雄日前大雨過後發生多起道路坑洞事故，外界譏為「天坑之國」。高市府向內政部營建署申請2990萬元經費改建楠梓區壽民路331公尺的路面雨水箱管，同時刨鋪翻新部分路面，目前已完工開放通車。水利局表示，箱涵改建完成，可有效提升區域整體排水效能，同時避免道路坑洞發生機率。

上月豪雨造成高雄市區道路多處坑洞，部分路面下陷、路基淘空原因與雨水涵管接頭脫落。楠梓區壽民路原有的雨水幹線是涵管型式，年代久遠導致設施老化，積極向內政部營建署爭取改善經費。

水利局指出，壽民路涵管改建工程從加宏路延伸至壽民路84巷，全長331 公尺，並改建橫向過路溝約65公尺；箱涵主體工程完成後，車道路面刨新重鋪，兩項工程已經完工。

高雄市楠梓區壽民路改建箱涵，可望提升區域整體排水效能，圖／高市水利局提供
高雄市楠梓區壽民路改建箱涵，可望提升區域整體排水效能，圖／高市水利局提供

內政部 天坑

延伸閱讀

僑泰中學無償捐地 地方期待12年台中五權南一路通車

台中梧棲大智路居民飽受淹水所苦 中央補助3億改善下水道

影／台中大智路箱涵頂版修復 挖開赫見1.5米高淤土待清

台61路面出現「沙灘」！　駕駛要吞1萬8千元罰單

相關新聞

國慶焰火與防疫如何完美平衡 高市副市長史哲解密

高雄睽違20年再度主辦國際焰火，受限疫情，這次要在防疫與熖火施放中達到兩相完美，難度倍增，不過高雄市副市長史哲預告，這次...

職訓助他翻身成科技新貴 大叔擺脫待業陰霾

疫情下景氣不振，就業市場也蕭條，44歲彭帟絃多年沒有全職工作，又因步入中年求職不易，後來參加「工業物聯網與3D模式製作務...

秋冬遊屏東住宿省千元 10／1搶先五倍券上路

五倍券10月8日上路，屏東縣政府加碼推「屏東購好禮」抽大獎優惠外，為激勵國人在秋冬旅遊淡季到屏東縣旅遊，將自10月1日起...

甩開「天坑之國」惡名 楠梓區壽民路箱涵改建完工

高雄日前大雨過後發生多起道路坑洞事故，外界譏為「天坑之國」。高市府向內政部營建署申請2990萬元經費改建楠梓區壽民路33...

聽出金門之美！縣府發表「寧之歌」影片 打造觀光印象

蟲鳴？鳥叫？海浪聲？你覺得金門最美的聲音是什麼？金門縣政府觀光處臉書粉絲專頁「觀光逗陣行」日前發表的「寧之歌」觀光影片，...

夯漫「進擊的巨人」在捷圖上架 高雄捷運族專屬小確幸

日本超夯漫書「進擊的巨人」剛進入完結篇，整套漫畫將在高雄捷運圖書館上架，即起在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。