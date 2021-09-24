甩開「天坑之國」惡名 楠梓區壽民路箱涵改建完工

高雄日前大雨過後發生多起道路坑洞事故，外界譏為「天坑之國」。高市府向內政部營建署申請2990萬元經費改建楠梓區壽民路331公尺的路面雨水箱管，同時刨鋪翻新部分路面，目前已完工開放通車。水利局表示，箱涵改建完成，可有效提升區域整體排水效能，同時避免道路坑洞發生機率。

上月豪雨造成高雄市區道路多處坑洞，部分路面下陷、路基淘空原因與雨水涵管接頭脫落。楠梓區壽民路原有的雨水幹線是涵管型式，年代久遠導致設施老化，積極向內政部營建署爭取改善經費。