夯漫「進擊的巨人」在捷圖上架 高雄捷運族專屬小確幸

日本超夯漫書「進擊的巨人」剛進入完結篇，整套漫畫將在高雄捷運圖書館上架，即起在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座捷運圖書館，除能借到最新動漫，最熱門暢銷書，11月21日前還可參加「閱讀大進擊，借書贈好禮」活動一試手氣，有機會抽到精美好禮。

高雄市立圖書館推動閱讀風氣有新招，加碼在捷圖推出「閱讀大進擊．借書贈好禮」活動，三站捷圖分別上架一套日本夯漫「進擊的巨人」漫畫，供民眾免費借閱。高市圖表示，這部連載11年的動漫鉅作剛進入完結篇，在日本掀起旋風，高市圖搬出整套新書漫畫，就是要滿足大家近月來被悶壞了的閱讀慾望。「進擊的巨人」一上架就吸引捷運族借閱，有民眾說「自動借書機很像販賣機，很方便，現在搭配活動還能抽獎試手氣，真是小確幸」。

高雄市立圖書館在捷運中央公園站、左營站、南岡山站各設置一座「全自動智慧圖書館，每站提供400本熱門藏書，便利捷運通勤族借閱。高市圖代理館長林奕成說，三級警戒期間，全國圖書館幾乎都不開放借閱，但高市捷圖提供的借閱服務幾乎沒有間斷，通勤或是學生族群路過就可隨手借書。