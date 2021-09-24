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夯漫「進擊的巨人」在捷圖上架 高雄捷運族專屬小確幸
日本超夯漫書「進擊的巨人」剛進入完結篇，整套漫畫將在高雄捷運圖書館上架，即起在捷運中央公園站(R9)、左營站(R16)、南岡山站(R24)三座捷運圖書館，除能借到最新動漫，最熱門暢銷書，11月21日前還可參加「閱讀大進擊，借書贈好禮」活動一試手氣，有機會抽到精美好禮。
高雄市立圖書館推動閱讀風氣有新招，加碼在捷圖推出「閱讀大進擊．借書贈好禮」活動，三站捷圖分別上架一套日本夯漫「進擊的巨人」漫畫，供民眾免費借閱。高市圖表示，這部連載11年的動漫鉅作剛進入完結篇，在日本掀起旋風，高市圖搬出整套新書漫畫，就是要滿足大家近月來被悶壞了的閱讀慾望。「進擊的巨人」一上架就吸引捷運族借閱，有民眾說「自動借書機很像販賣機，很方便，現在搭配活動還能抽獎試手氣，真是小確幸」。
高雄市立圖書館在捷運中央公園站、左營站、南岡山站各設置一座「全自動智慧圖書館，每站提供400本熱門藏書，便利捷運通勤族借閱。高市圖代理館長林奕成說，三級警戒期間，全國圖書館幾乎都不開放借閱，但高市捷圖提供的借閱服務幾乎沒有間斷，通勤或是學生族群路過就可隨手借書。
高市圖表示，只要持高市圖的借閱證或綁定高市圖借閱證的一卡通，就能在捷圖借還書，中油公司長期支持高市圖閱讀活動，也提供洗可麗洗衣精、洗碗精等禮品供抽獎兌換；部份書中亦夾有精美禮品兌換券，可換手提托特包、鑰匙圈、零錢包等好禮。
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