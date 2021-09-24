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國慶焰火與防疫如何完美平衡 高市副市長史哲解密

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副市長史哲預告，今年國慶焰火加碼主力為高空焰火，以360度視角的高雄港為四面舞台，大家不用人擠人，在附近都看得到。圖／翻攝自史哲臉書
高雄市副市長史哲預告，今年國慶焰火加碼主力為高空焰火，以360度視角的高雄港為四面舞台，大家不用人擠人，在附近都看得到。圖／翻攝自史哲臉書

高雄睽違20年再度主辦國際焰火，受限疫情，這次要在防疫與熖火施放中達到兩相完美，難度倍增，不過高雄市副市長史哲預告，這次加碼12吋煙火100發、16吋煙火15發，是史上高空煙火破紀錄的一次。選擇360度視角的高雄港灣，全面向的港區，宛若四面都可以欣賞的舞台，不用人擠人就能欣賞到焰火的動人震撼，做到真防疫。

國慶焰火昨晚試放，透過單點焰火試放確認相關位置，但史哲表示，這次試放，12、16吋的高空焰火還沒有出動，精彩還在後頭。

史哲在臉書發文表示，20年前的農曆過年他設計在高雄一港口外海、西子灣的防波堤施放「大港花火」，搭配在地交響樂團現場演出，冷天中大家仍掩不住興奮，指台灣設計出如同日本花火祭般的質感焰火。那時港市合作剛起步，只能在外港施放焰火。去年跨年高市終於有機會在高雄港施放跨百光年大港花火，營造出海港城市的壯闊氣勢，更在全球疫情蔓延中，呈現台灣的防疫能量，這5分鐘的焰火演出獲得世界級獎項肯定。

史哲表示，這次國慶要在防疫與焰火施放中達成平衡，難上加難，高市府規畫主要觀賞區降載再降載，設定2萬席座位區供抽籤，但如果沒有抽中，也別擔心，市府加碼施放12吋16吋高空焰火，大口徑高空焰火，360度港灣有如焰火展演四面台，許多地方都看得見。

史哲表示，以往國慶焰火加碼的主力都是低空煙火，施放高度約40公尺到160公尺，炸開後直徑6公尺到160公尺。這次國慶有超過百顆的12吋、16吋煙火，大口徑的煙火，12吋煙火施放高度達260公尺、綻放直徑達220公尺，16吋煙火施放高度300公尺、綻放直徑250公尺，比對一下柴山的海拔是365公尺、八五大樓的高度375公尺。這樣的高空焰火設計，大家不用人擠人、在附近都可以看得到

「防疫、國家節慶，我們希望都能努力做到好」史哲說，要辦就要辦得熱鬧、讓大家開心滿意，這是高雄人的好客、更是我們熱情迎接國慶煙火，睽違20年再次回到高雄的用心。高市20年光陰的努力建設，透過高雄展覽館、市立總圖、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、棧二庫、HolaPark成為眾所皆知的亞洲新灣區。這次國慶焰火精彩光芒也將照耀高雄20年來的美麗變身，驚艷世界。

高雄市副市長史哲預告，今年國慶焰火加碼主力為高空焰火，以360度視角的高雄港為四面舞台，大家不用人擠人，在附近都看得到。圖／翻攝自史哲臉書
高雄市副市長史哲預告，今年國慶焰火加碼主力為高空焰火，以360度視角的高雄港為四面舞台，大家不用人擠人，在附近都看得到。圖／翻攝自史哲臉書

國慶 疫情

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