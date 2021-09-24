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迎接高雄驛回娘家 9月26日光雕秀開放預約

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄帝冠式車站遷離19年，終於「回娘家」。圖／高市工務局提供
高雄帝冠式車站遷離19年，終於「回娘家」。圖／高市工務局提供

迎接「高雄驛」回娘家，9月26日上午由蔡英文總統見證安座儀式後，晚上開放三時段光雕秀供民眾觀賞，每時段開放250人，民眾可預約搶位。

高雄車站日式帝冠式建築（願景館）19年前因鐵路地下化工程暫時遷移，如今鐵路地下化完成，中博高架橋也完成階段性任務拆除，具有80年歷史的這座老車站今年8月22日起花了1個多月時間西移，重新回到高雄市的中軸線上，開展火車站區新局。

高市府為記錄高雄驛復歸原位，策畫別開新面的光雕秀，25日晚間先邀地方仕紳及日本台灣交流協會代表等貴賓觀賞光雕秀首秀；周日上午舉辦安座儀式，蔡英文總統到場見證，當晚也開放上線預約的民眾觀賞。

工務局新工處表示，高雄驛光雕秀由曾製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團，及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛操刀，以高科技投影技術，在願景館牆面上化成璀璨光影，呈現歲月軌跡。

也邀請金曲獎得主陳明章及高市新古典室內樂團，合作演出19年前第一次高雄驛搬遷主題曲「再會啦！車站」；滅火器樂團壓軸演唱高雄驛搬遷主題曲「高雄驛起飛」等曲。

新工處表示，9月26日下午將開放3個時段讓民眾參觀高雄驛現場，晚間開放3時段光雕秀，6個時段各開放250人，先前完成預約的民眾將保留資格，還有部分名額民眾可到「高雄驛起飛，高雄一起飛」臉書粉絲專頁預約參觀。

迎接高雄車站復位，高市府策畫光雕秀開放民眾觀賞。圖／高市工務局提供
迎接高雄車站復位，高市府策畫光雕秀開放民眾觀賞。圖／高市工務局提供

鐵路地下化 願景 蔡英文

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