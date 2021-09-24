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高屏溪河濱寵物公園2期擴建完工 10/9開放毛小孩同樂

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府在高屏溪舊鐵橋濕地旁建置河濱寵物公園，第二期擴建工程完工，將在10月9日起全面開放使用。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府在高屏溪舊鐵橋濕地旁建置河濱寵物公園，第二期擴建工程完工，將在10月9日起全面開放使用。圖／屏東縣府農業處提供

屏東縣府2017年在舊鐵橋濕地旁建置河濱寵物公園，每天下午過後湧入喜愛遛狗的毛爸毛媽，假日人潮萌寵絡繹不絕，讓原本0.2公頃的空間略顯擁擠，為讓毛小孩能盡情不受約束玩樂，屏東縣政府投入300萬元經費，在原址旁擴建第2期工程，再擴充0.3公頃，提供毛孩及飼主們更寬闊的遊憩空間，預計10月9日起開放使用。

屏縣府農業處指出，寵物公園第2期工程除保留原有水泥涵管、跳高輪胎、波浪狀棧道、高低木架等設施外還保留大片草地空間，增設翻轉式圍籬、遮陽帆布、加固原有各項設施及改善沖洗空間排水等，提供毛小孩盡情玩樂空間，也提升民眾使用便利及安全。

農業處指出，二期工程施工歷經8月颱風豪雨洗禮，導致設施再次受損，縣府已加速整理，近日全數整備完成，將在10月9日起開放使用。  

農業處長鄭永裕說，提供更友善便民的寵物活動空間是縣府持續努力推動的目標，寵物公園第2期擴建工程不只提供毛小孩更廣闊活動場域，鄰近河濱公園內也有大片綠地草皮供民眾攜家帶眷遊憩。

屏東縣府在高屏溪舊鐵橋濕地旁建置河濱寵物公園，第二期擴建工程完工，將在10月9日起全面開放使用。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣府在高屏溪舊鐵橋濕地旁建置河濱寵物公園，第二期擴建工程完工，將在10月9日起全面開放使用。圖／屏東縣府農業處提供

屏東縣政府 寵物 毛小孩

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