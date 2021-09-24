高屏溪河濱寵物公園2期擴建完工 10/9開放毛小孩同樂

屏東縣府2017年在舊鐵橋濕地旁建置河濱寵物公園，每天下午過後湧入喜愛遛狗的毛爸毛媽，假日人潮萌寵絡繹不絕，讓原本0.2公頃的空間略顯擁擠，為讓毛小孩能盡情不受約束玩樂，屏東縣政府投入300萬元經費，在原址旁擴建第2期工程，再擴充0.3公頃，提供毛孩及飼主們更寬闊的遊憩空間，預計10月9日起開放使用。

屏縣府農業處指出，寵物公園第2期工程除保留原有水泥涵管、跳高輪胎、波浪狀棧道、高低木架等設施外還保留大片草地空間，增設翻轉式圍籬、遮陽帆布、加固原有各項設施及改善沖洗空間排水等，提供毛小孩盡情玩樂空間，也提升民眾使用便利及安全。

農業處指出，二期工程施工歷經8月颱風豪雨洗禮，導致設施再次受損，縣府已加速整理，近日全數整備完成，將在10月9日起開放使用。