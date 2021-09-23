屏東奪下國家卓越建設9獎項 潘孟安獲特別貢獻獎

2021年國家卓越建設獎出爐，今天在台北舉行頒獎典禮，屏東縣政府橫掃9獎項；縣長潘孟安則獲得「國土建設特別貢獻獎」。

2021年國家卓越建設獎，屏東縣政府摘下3卓越、3金質、3優質獎，潘孟安因積極推動延續性重大建設，努力開創新局，贏得評鑑委員肯定榮獲「國土建設特別貢獻獎」。

潘孟安表示，感謝評審的肯定，這是一個對於從事國土發展、城市發展，莫大的殊榮，超乎言喻的肯定，最重要這些都是縣府團隊多年的努力結晶。

他表示，未來將持續推動及精進城市公共工程興建及規劃，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進，讓屏東美學城市品牌推向國際，屏東將成為宜居宜業的新引力。

3卓越獎分別由「屏東縣民公園」、「屏東飛行故事（勝利崇仁眷村）再造歷史場域計畫」及「屏東縣立圖書館總館」拿下。

3金質獎分別為「屏東縣生態節能示範綠建築」、「車城國小老舊校舍整建工程」及「屏東縣內埔鄉崇文國小老舊校舍整建統包工程」。

3優質獎由「屏東演武場」、「甘棠水質淨化場」及「屏東市眷村街道空間再造計畫-萬年溪燈光改善工程」獲獎。

國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」。

縣府表示，這個獎在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大；其中更設有「國土建設特別貢獻獎」，推選在建築及環境規劃設計、創意表現傑出者，作為各界楷模。