獲頒國土建設特別貢獻獎 潘孟安歸功縣府團隊努力

2021年國家卓越建設獎出爐，今天台北君悅酒店舉行頒獎典禮，屏東縣政府獲9獎項，除摘下3卓越、3金質、3優質的殊榮外，屏東縣長潘孟安推動延續性重大建設，努力開創新局，贏得評鑑委員肯定榮獲「國土建設特別貢獻獎」。

國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，該獎在發掘公私部門優秀建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大；其中更設有「國土建設特別貢獻獎」，推選在建築及環境規畫設計、創意表現傑出者，作為各界楷模。

屏東縣長潘孟安說，感謝評審肯定，這是對從事國土發展、城市發展，莫大的殊榮，超乎言喻的肯定。這些都是縣府團隊多年努力的結晶，未來持續推動及精進城市公共工程興建及規畫，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進，讓屏東美學城市品牌推向國際，屏東將成為宜居宜業的新引力。

屏東縣政府團隊成績斐然，除縣長潘孟安獲頒國土建設特別貢獻獎外，3卓越獎分別由「屏東縣民公園」、「屏東飛行故事（勝利崇仁眷村）再造歷史場域計畫」及「屏東縣立圖書館總館」拿下。

3金質獎為「屏東縣生態節能示範綠建築」、「車城國小老舊校舍整建工程」及「屏東縣內埔鄉崇文國小老舊校舍整建統包工程」。