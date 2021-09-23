影／國慶焰火高雄港試放 璀璨煙花照亮夜色

睽違了20年，2021國慶焰火今年將重返高雄港灣施放！高雄市政府與國慶籌備委員會，今天舉行記者會宣布國慶煙火將在高雄重現，今天晚間七點特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞，雖然天空陰雨不斷，但是還是不減興致，高雄市府表示，2021國慶焰火在高雄為了防疫，今年首度採預約制，現場觀賞人數降載再降載，從69萬人下修至2萬人。今年國慶晚會表演，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。 今天晚間七點高雄市政府特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。記者劉學聖／攝影 今天晚間七點高雄市政府特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。記者劉學聖／攝影 今天晚間七點高雄市政府特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。記者劉學聖／攝影 今天晚間七點高雄市政府特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。記者劉學聖／攝影 今天晚間七點高雄市政府特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。記者劉學聖／攝影 今天晚間七點高雄市政府特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。記者劉學聖／攝影 今天晚間七點高雄市政府特地在高雄港灣內施放三分鐘焰火，璀璨的煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。記者劉學聖／攝影