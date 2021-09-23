澎湖百餘漁船違規增建遭列管 航港局：全力輔導合法化

交通部航港局要求漁船改善違規增建的上層建築物，澎湖130艘漁船因此被列管，一年緩衝期將屆，昨天上百漁民聚集澎湖漁會遞交陳情書盼「就地合法化」。航港局表示，為協助漁民拚經濟，個別進行輔導也簡化行政流程，盼在下一波魚汛前完成改正，目前沒有任何漁船因不符合資格被禁止出港。

航港局一年檢查漁船一次，去年7月起陸續發現，澎湖不少總重20噸以上漁船未經申請核准在船上增建上層建築物，考量航運安全及漁工人權，要求船主改正，並給予一年時間改善。緩衝期將屆，不少違規漁民擔心稽查不合格被禁止出海作業，昨日上百漁民前往澎湖區漁會表達不滿，並遞交陳情書給漁會轉交中央。

澎湖縣近海漁業協會理事長王淳永說，澎湖全縣上千艘漁船，其中約六成屬於二、三手買賣，很多船主根本沒見過船隻原圖，申請手續很麻煩，以前船舶檢查都能通過，現在卻不行，增建的上層建築可能是廚房、休息室或倉儲空間，不會影響結構安全，盼能就地合法，不要刁難漁民。

航港局表示，全台漁船都有類似問題，澎湖20噸以上漁船約400艘，目前列管的增建漁船數量130餘艘，可透過行政程序合法化，過程不複雜，漁民只要檢附漁船原圖向漁政主管機關（海洋局或漁業署）申請，同意後向航港局申請登船丈量，不用重新繪圖，會全力協助船主儘速完成補正作業，可望在下一波魚汛期前完成。