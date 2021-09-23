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傳統匠師培訓結業 縣長籲金門人的古厝自己修

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門傳統匠師推廣教育班」辦結業式，金門縣長楊鎮浯也親自到場頒發證書，並與學員合影。圖／讀者提供
「金門傳統匠師推廣教育班」辦結業式，金門縣長楊鎮浯也親自到場頒發證書，並與學員合影。圖／讀者提供

金門擁有非常多傳統建築，但傳統匠師卻逐漸老化凋零，為保存傳統建築風貌暨維繫傳統建築修復技術，金門縣政府多年來培訓有志於傳統建築修復的年輕新血，今天下午「金門傳統匠師推廣教育班」辦結業式，金門縣長楊鎮浯也親自到場頒發證書，呼籲「金門人的古厝，金門人自己修」。

縣府於今日下午辦理「金門傳統匠師推廣教育班」結業式，由楊鎮浯主持，他也親自為29名結業學員逐一頒發證書，該培訓班為第一階段基礎課程，除於室內課程教授修復基本觀念外，也安排至古蹟及歷史建築修復工地參訪。

據了解，此次的實作課程將學員分發至縣內匠師包括王天木、王承啟、沈富春、陳榮文、吳有泰、李榮利及許嘉怡等匠師工地實習，由匠師指導學員實際操作灰壁抹灰、地坪舖設、打版、放樣、榫頭製作…等，強化學員泥作與木作技術。

楊鎮浯表示，金門有許多古厝基於居住需求，面臨改建或任其頹廢，導致傳統聚落的風貌逐漸隨時間消逝，寶貴的人文風采也難以永續保存，雖然縣府自民國90年起陸續投入新臺幣9億3千萬餘元，鼓勵民眾針對傳統建築物進行修復，並已經完成修復683棟傳統建築，但縣內卻面臨到傳統建築修復能量不足及傳承斷層之問題。

為解決傳統建築修復人員年齡老化之窘境、厚植傳統建築修復能量及累積專屬金門傳統建築修復技能，縣府自107年開始委託金門農工職校辦理「金門傳統匠師推廣教育班」培訓，3年來合計通過考核41名，目前已有多位學員投入傳統建築修復行列中。

「金門人的古厝，金門人自己修」楊鎮浯也特別呼籲，縣府今年度將同時進行第一與第二階段開班，在第二階段並將加開專業技術課程，如泥塑、剪黏、小木作、彩繪、工地管理及繪圖製作等課程，未來也規劃銜接文化部匠師培訓，進一步取得文化部傳統匠師資格，希望有興趣的鄉親能踴躍報名。

金門縣府今日下午辦理「金門傳統匠師推廣教育班」結業式，由縣長楊鎮浯親自為29名結業學員逐一頒發證書。圖／讀者提供
金門縣府今日下午辦理「金門傳統匠師推廣教育班」結業式，由縣長楊鎮浯親自為29名結業學員逐一頒發證書。圖／讀者提供

金門 歷史建築

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