高雄港港史館明重新開幕 今與中山大學簽合作意願書
歷經8個月閉館整修，高雄港港史館將於9月24日重新開館，今天台灣港務公司高雄港務分公司與國立中山大學合作意願書簽約儀式也在港史館簽訂合作意願書，未來將紀錄、調查港口歷史發展與故事蒐集。高雄港表示，除了人文紀錄外，也會與中山大學合作碳中和計畫。
高雄港表示，高雄港身負百年來台灣最大對外貿易港口的重責大任，經過不同階段的建設、開發，與城市產業、經濟發展習習相關。而中山大學目前正在執行科技部「人文創新與社會實踐計畫」，也希望能將「港」的主題納入研究計畫，以「港」作為共同記憶的載體，計畫推動港區空間利用、植樹或營造社區農園，將吸收碳排納入整體港區碳中和計畫。
中山大學校長鄭英耀說，這次簽約儀式的地點在充滿歷史的高雄港史館，這裡可以成為高雄港訴說故事非常好的發聲點，讓港的故事由這邊傳唱，高雄港不僅是一個對接世界貿易的窗口，也有許多故事。
高雄港總經理張國明表示，雙方已有多元合作成效，最近合作參加國際港埠協會(IAPH)2021「世界港口永續計畫(WPSP)」榮獲韌性基礎設施(Resilient Physical Infrastructure)分類優勝港口，透過合作意願書簽訂能加深彼此後續合作。藉由這次簽署合作意願書，針對港口歷史發展與故事蒐集等方面進行雙向互動式合作， 增加港區與地方居民互動。
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