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破除「 管太多」印象 墾管處新處長以和氣化解

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處前任處長許亞儒22日退休，內政部營建署指派雪霸國家公園管理處副處長林文和今起接任。圖／墾管處提供
墾管處前任處長許亞儒22日退休，內政部營建署指派雪霸國家公園管理處副處長林文和今起接任。圖／墾管處提供

墾管處前任處長許亞儒22日退休，內政部營建署指派雪霸國家公園管理處副處長林文和今起接任；墾丁國家公園轄區涵蓋恆春半島4個鄉鎮，4年一次的國家公園計畫通盤檢討和各項政策規畫執行，和在地居民生活息息相關，卻也引發「管太多」的質疑，他強調，將以和氣的態度跟在地社區居民、機關團體和睦相處，以和諧方式跟同仁同舟共濟一起打拼。

57歲的林文和國立中興大學森林學系，森林學研究所畢業，歷經玉山國家公園管理處技士、技正、課長，海洋國家公園管理處秘書，玉山國家公園管理處秘書、副處長，雪霸國家公園管理處副處長；在墾管處歷任處長中，多是外地調派，僅李登志和許亞濡是由副處長在地直升，李是滿65歲屆齡退休，許則是55歲符合請領月退俸資格、因生涯規畫突然申請退休，讓同事詫異。

以生態保育為主旨的墾管處，制定包括建築物限高、土地分區等政策，因經濟發展受限，也引發「管太多」的質疑和反彈；內政部營建署長吳欣修主持布達監誓時，期許墾丁國家公園成為能隨著時代持續成長、永續經營的服務事業，也勾勒「人文傳承與自然生態並重的國家公園」、「永續經營的國家公園」、「全民的國家公園」、「國際化的國家公園」的美麗願景。林文和和墾丁沒有任何淵源，期盼在既有基礎下持續更精進更深化的推動墾丁國家公園各項經營管理工作。

墾管處前任處長許亞儒22日退休，內政部營建署指派雪霸國家公園管理處副處長林文和（前排中）今起接任。圖／墾管處提供
墾管處前任處長許亞儒22日退休，內政部營建署指派雪霸國家公園管理處副處長林文和（前排中）今起接任。圖／墾管處提供

玉山國家公園 墾丁 墾管處

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