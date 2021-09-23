破除「 管太多」印象 墾管處新處長以和氣化解

墾管處前任處長許亞儒22日退休，內政部營建署指派雪霸國家公園管理處副處長林文和今起接任；墾丁國家公園轄區涵蓋恆春半島4個鄉鎮，4年一次的國家公園計畫通盤檢討和各項政策規畫執行，和在地居民生活息息相關，卻也引發「管太多」的質疑，他強調，將以和氣的態度跟在地社區居民、機關團體和睦相處，以和諧方式跟同仁同舟共濟一起打拼。

57歲的林文和國立中興大學森林學系，森林學研究所畢業，歷經玉山國家公園管理處技士、技正、課長，海洋國家公園管理處秘書，玉山國家公園管理處秘書、副處長，雪霸國家公園管理處副處長；在墾管處歷任處長中，多是外地調派，僅李登志和許亞濡是由副處長在地直升，李是滿65歲屆齡退休，許則是55歲符合請領月退俸資格、因生涯規畫突然申請退休，讓同事詫異。