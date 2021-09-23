屏東書院今年因工程、疫情 近20年來首度停辦祭孔大典
下周就是教師節，每年教師節屏東縣府在屏東書院舉辦祭孔典禮，屏東縣府民政處指出，考量擔綱祭孔典禮的學生健康與避免群聚，加上孔廟正在整修，今年9月28日祭孔大典停辦，孔廟預計在明年3月整修完成，這也是近20年來首度停辦祭孔大典。
屏東書院（孔廟）是縣定古蹟，創建於1815年，清末台灣雖曾設有大量書院建築，但歷經日治時期與光復後的變遷，南部地區數量稀少，僅屏東書院與高雄鳳山的鳳儀書院等兩處。縣府民政處指出，屏東書院在1979重新修建落成，1988年列為縣定古蹟，沒有大幅整修，經過日曬雨淋後，加上孔廟木構建築，屢遭白蟻啃蝕，屋頂有塌陷危機，為維護孔廟結構安全，並提供民眾知性場域，將舊游泳池與孔廟結合打造屏東書院園區。
民政處指出，園區內保留孔廟風貌，也有親水設施，提供親子休憩，將結合屏東公園、周邊體育館、日式建築區、共融式公園及百貨商家等，形成帶狀式的觀光廊道，注入新的觀光元素，帶動周邊產業發展。
民政處指出，屏東書院園區整建工程，受今年7、8月豪雨影響，古蹟修復工程預計要明年3月完工，園區內的K書中心、景觀廊道部分，預計今年11月完工屆時將開放，K書中心有40多個位置。
縣府指出，孔廟因年代久遠若不整修恐成危樓，為維護古蹟及屏東人的記憶，整修加入原舊游泳池公園用地擘畫成屏東書院園區。因古蹟修復不易且因天雨影響，趕不及於教師節舉辦祭孔大典，加上學生是祭孔大典的靈魂人物，未全面施打疫苗情況下，考量學生健康及場地因素，決定停辦祭孔大典。
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