成為守門人 屏東衛生局與小北百貨合作木炭管理示範店

為降低自殺率，屏東縣衛生局與縣內小北百貨合作，販售木炭時將木炭放在櫃檯後方，讓民眾不易取得，民眾購買木炭時，店員也會多一度關懷，詢問買木炭用意，觀察消費者神情，若發現異狀時，通報相關單位，成為自殺防治守門人。

屏東縣衛生局指出，2020年衛福部統計，全國自殺死亡人數共3635人，為國人死因排行第11名，自殺死亡方式，以氣體及蒸汽（主要為燒炭）就達22.9%，屏東縣自殺死亡156人中，以燒炭自殺死亡的人數也占21.8%，位居第三，燒炭自殺在全國排行居高不下。

衛生局指出，木炭銷售通路廣又容易取得，今年與縣內7家小北百貨合作建構木炭管理示範商店，讓其他通路門市也能以此模式推廣成為木炭管理示範商店，發揮自殺防治守門人精神，提升店員敏感度，及早發現及早介入。

小北百貨屏東廣東店長王得智說，販售木炭時，將木炭放在櫃台後方，民眾若購買木炭店員會主動關懷。曾有一名男子凌晨時來買木炭、鐵盆，店員察覺異狀，趕緊通報相關單位，成功及時挽救。

王得智說，衛生局有安排自殺防治守門人的課程，透過課程，店員了解關懷技巧，對自殺防治通報有一定概念。若發現異狀，會觀察購買者交通工具，記下車牌號碼，或是離開方向，並通報警方。

衛生局指出，木炭管理示範商店平時將木炭放置在櫃檯後方民眾取得不易，同時在木炭包裝外張貼1925安心專線、收銀檯面放置資源專線求助小卡、店門前張貼自殺防治海報，民眾可掃描心情溫度計QR code檢視心理健康，衛生局協助門市店員完成自殺守門人教育訓練，當民眾有負面想法，甚至想解決生命時，適時伸出援手提供求助資訊。

衛生局表示，藉由木炭示範商店計畫的推動，除可降低高致命工具的取得性，也能藉此發掘社區潛在的個案，人人發揮「一問、二應、三轉介」的自殺防治守門人概念，讓資源提早介入，未來將持續透過跨局處網絡合作將本計畫推廣至各商場。