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接種第2劑疫苗滿14天等 到金門10/1起免快篩

中央社 / 金門縣23日電

鑑於COVID-19疫情有趨緩跡象，金門縣政府今天宣布，10月1日起，放寬到境免快篩條件，3天內陰性核酸檢驗（PCR）或完整接種兩劑疫苗滿14天者等，到境都可免篩。

金門縣長楊鎮浯今天率衛生局長李錫鑫等人到尚義機場，慰問支援快篩站的各單位人員，感謝他們長期以來除需辦理自身業務外，更全力投入快篩站防疫工作近4個月，十分辛勞。縣府也感謝旅客和民眾共體時艱，合力將疫情阻絕於境外。

楊鎮浯同時宣布，台灣地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸緩解，本土個案都可明確掌控傳播鏈，境外個案也能有效防範，加上金門縣疫苗涵蓋率持續提升，因此放寬與調整到境防疫作為；在中秋連假後觀察7日，視疫情發展狀況滾動調整防疫措施，預計10月1日起尚義機場放寬到境者免快篩條件。

10月1日起，到境者可出示健保快易通或醫療院所出具的紙本（簡訊證明者，須具名）、健保卡上張貼的疫苗貼紙或疫苗接種紀錄卡等，作為免篩的佐證。家用型快篩無法作為免篩的舉證。不符合免篩條件者，須先在台灣本島機場完成快篩，若因故無法在台灣本島完成快篩，到境後務必配合防疫人員引導，完成快篩。

衛生局長李錫鑫表示，目前到境免快篩者為3天內陰性核酸檢驗（PCR）或24小時快篩陰性者。縣府自5月26日在尚義機場設置篩檢站，到9月21日到境旅客有5萬7835人，在台灣端篩檢人數為4萬3633人，於金門端篩檢人數為1萬2252人，其中快篩陽性者有38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。

在疫苗接種方面，衛生局指出，到9月21日止，金門接種人次為5萬5953人，以常住人口6萬6418人計算，第一劑疫苗接種涵蓋率為69.21%、第二劑疫苗接種涵蓋率為15.03%。

對於已接種第1劑疫苗間隔滿10周的民眾，縣府表示，將努力向中央爭取疫苗，讓民眾早日完成接種。

快篩 疫苗 衛生局

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