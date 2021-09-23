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疫情下施放國慶焰火 陳其邁曝這些情況發生可能停辦
高雄市長陳其邁今早會同立法院長、國慶籌備委員會主委游錫堃等人在棧貳庫宣布防疫新生活下的國慶焰火盛會。針對疫情下的大型活動，陳其邁說，會依據國內疫情進行滾動式檢討，若國內還有不明感染源的社區傳播，多達6、7處群聚感染，該斷就斷，最壞情況是停辦。
外界關心大型觀光活動如何兼顧防疫措施。接受媒體聯訪時，市長陳其邁表示，市府會根據國內疫情滾動式檢討，假如國內還有不明感染源的社區傳播，一天個案零零星星，超過6處或7處以上群聚感染，「那該斷的狀況下我們就會斷」，最壞最壞的狀況，就是停止舉辦，以疫情優先為最大考量。
陳其邁說，假如疫情平穩，會根據不同劇本的想定來舉辦國慶煙火，防疫措施同歩調整，譬如說「容流數」部分，假設疫情升級，會在容流數、座椅跟整個防疫措施採取加嚴規定。
陳其邁說，活動會視疫情變化檢討，市府特別邀請專家會議的莊弘毅教授到記者會現場，近日的專家會議也討論很多次，昨晚開會討論到晚上10點，會跟中央疫情指揮中心做整體判斷，防疫過程中也希望恢復正常生活，讓社會、經濟、文化的衝擊減到最低。以高雄的90幾例個案來說，主要感染途徑大都是沒戴口罩，像是家庭群聚、餐廳、工作地點、打麻將等，只要落實防疫，可以維持正常生活，也可以把風險降到最低。
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