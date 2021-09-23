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賞鷹季 赤腹鷹過境墾丁進入高峰期每天約2萬隻

中央社 / 屏東縣23日電

秋季墾丁候鳥季展開，赤腹鷹過境墾丁南飛度冬正進入高峰期，根據墾管處統計，近日每天約有2萬隻赤腹鷹過境墾丁，到今天已累積18萬隻以上，超越往年秋天的平均值。

恆春半島猛禽過境墾丁的候鳥季，是秋天的墾丁天空年年上演的精彩大戲，9月迎赤腹鷹、10月迎灰面鵟鷹；根據墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽協會的調查，從14日開始赤腹鷹過境墾丁，每天都在萬隻以上。

墾管處技士退休的賞鷹達人蔡乙榮表示，14日過境墾丁的赤腹鷹有1萬多隻，15日、20日及21日每天有3萬多隻，今天早上有1萬多隻，累積到今天有18萬多隻赤腹鷹過境墾丁南飛度冬，已超越往年秋季15萬隻的平均值。

恆春半島從1988年間開始進行秋季猛禽調查，根據墾管處紀錄，赤腹鷹2020年約27萬隻過境，為歷年過境最高紀錄；每天清晨，赤腹鷹從棲息處起飛，上萬隻群鷹在空中盤旋的「鷹海」、「鷹河」畫面，吸引許多鳥迷到墾丁社頂自然公園凌霄亭大飽眼福，墾管處也在假日安排志工解說。

蔡乙榮說，這幾天每天有上萬隻赤腹鷹過境，已是過境高峰期，如果沒有天氣的阻礙，整個高峰期會持續到9月底，10月就等著迎接「國慶鳥」灰面鵟鷹。

墾管處指出，赤腹鷹為東亞4種以群體形式長程遷徙的猛禽物種之一，每年9月中旬至下旬是過境恆春半島高峰，台灣是重要「鷹路」，中國華中和華南、朝鮮半島及俄羅斯東南部為繁殖區，度冬區則包含菲律賓、中南半島、馬來半島、印尼群島至新幾內亞。

墾管處表示，近年赤腹鷹過境數量屢屢打破紀錄，可見保育有成，恆春半島已是全台最佳賞鷹地區。

墾丁 墾管處 恆春

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