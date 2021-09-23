影／林邊鄉代會主席補選蒙黑影 最後靠「手氣」定勝負

屏東縣林邊鄉民代表會因主席8月病逝依法補選，日前卻發生副主席龔登山涉嫌登門恐嚇另名鄉代表的選舉暴力事件 ，龔被警方依違反選舉罷免法、恐嚇等罪嫌函送檢方偵辦，為有「蓮霧故鄉」之稱的沿海小農漁村蒙上陰影；今天上午的主席補選，在警方全程戒護安全的詭譎氣氛中完成，一如外界預測，謝明鐘和鄭文彬五票對五票平手，謝最後靠抽籤的好手氣勝出。

吳冬白連任9屆林邊鄉民代表、6屆鄉代會主席，是屏東縣任期最長的主席，德高望重且擅於溝通協調，主席人選不做第二人想；吳在世時，10名代表鄉雖各擁派系，仍維持表面上的和諧，吳上月過世後，由51歲的副主席龔登山代理主席，剩下1年多任期，加上明年底基層選舉將至，主席補選成了兵家必爭之地，也呈現五五波的緊繃態勢。

過去一向平和的林邊鄉代主席選舉，這次選前卻蒙上暴力介入陰影，警方查出龔登山13日晚間夥同袁姓友人，涉嫌登門恐嚇挺其他人選的陳姓鄉代表不要去投票，離去時砸毀門口監視； 陳姓代表未報案，警方組專案小組偵辦，龔稱當天喝了點酒，是針對補選去與對方交換意見，沒有要脅和恐嚇，承認有毀損監視器，警方17日依妨害投票、恐嚇等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。