疫情趨緩 金門宣布10月起完整接種2劑疫苗免快篩

繼連江縣政府宣布從今日起入境馬祖恢復接種二劑疫苗滿14天可免快篩，金門縣長楊鎮浯今天也表示，自10月1日起，金門放寬到境尚義機場可免快篩條件，只要完整接種二劑COVID-19疫苗者達14天者，均可免篩。

金門縣長楊鎮浯今日上午率衛生局長李錫鑫、消防局長王世祿等相關同仁至尚義機場，慰問支援快篩站的各單位人員，感謝大家長期以來全力投入快篩站防疫工作近4個月不餘遺力，也感謝旅客與鄉親的配合，包容不便與犧牲，共體時艱，站在保護金門、保護鄉親的角度，將疫情阻絕於境外。

楊鎮浯表示，近日國內新冠肺炎疫情有趨緩跡象，本土個案皆可明確掌控傳播鏈，境外個案亦能有效防範。加上金門疫苗涵蓋率亦持續提升，因此放寬與調整到境防疫作為，於中秋連假後觀察7日，視疫情發展狀況滾動調整防疫措施，預計10月1日起尚義機場放寬到境者免快篩條件。

縣府表示，10月起，到境者可出示健保快易通、或醫療院所出具之紙本(簡訊證明者，需具名)、或健保卡上張貼之疫苗貼紙、或疫苗接種紀錄卡等，做為免篩之佐證。家用型快篩無法做為免篩之舉證。不符合免篩條件者，請先在台灣本島機場完成快篩，若因故無法在台灣本島完成快篩，到境後請配合防疫人員引導完成快篩。

縣衛生局長李錫鑫說，目前到境免快篩者為3天內陰性核酸檢驗(PCR)、或24小時快篩陰性者。自縣府於5月26日在尚義機場設置篩檢站，截至9月21日到境旅客有57835人，在台灣端篩檢人數為43633人，於金門端篩檢人數為1萬2252人，其中快篩陽性者有38人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。