北高雄今年最大場徵才25日登場 設高雄科學園區專區

高雄市勞工局9月25日上午9點至中午12點半，在岡山區公園路40號壽天宮前廣場舉辦北高雄最大場的「工作in高雄，雄讚」現場徵才活動，除提供立即面試的機會外，也提供安排CPAS職業適性診斷測驗。因應疫情的影響與限制，特別規畫「視訊面試」專區，民眾可事先至活動網頁預約報名參與。

高雄市勞工局與科技部南部科學園區管理局合作，在這次徵才活動設立「高雄科學園區專區」，邀請園區包括華邦電子、群創光電、晟田科技、華新科技等大廠，在落實防疫措施的情形下，重啟現場徵才，讓求職民眾與廠商可以面對面洽談。

現場也有包括全家便利商店、久陽精密、永豐餘、家樂福、衛普實業、松本護理之家等30家製造業、零售業、服務業廠商，提供工程師、儲備店長、業務專員、照顧服務員等超過1300個工作機會，其中製造業職缺占一半以上。還有超過100個起薪3萬6000元以上的職缺，包含久陽精密徵才24名技術員及技師，起薪上看4萬元至4萬5000元。