高雄市易肇事路段 增設限速牌、道路標線

高雄市民族路、高楠公路是高市易肇事路口。民族路、高楠公路是南北向主要幹道，交通量龐大、車速快，易發生車禍。高雄市交通局鄙視，根據事故資料，民族／熱河、民族／天祥、民族／榮佑、民族／華夏、高楠公路／高鐵路、高楠公路／水管路等路口有較多的交通事故。 6處路口車禍以追撞、同向擦撞和右轉車與直行車或左轉車與直行車側撞為主。

交通局針對此路段6處易肇事路口，進行交通工程改善，增加路段的時速限速牌、道路標線與增設快車道禁止右轉標誌，甚至取消部分路邊停車格等，提醒用路人行車規定和增加指引。

交通局舉例，為改善民族一路／熱河一街口側撞問題，北往南慢車道取消靠近路口兩個路邊汽車停車格，增加路口視距，另畫設分流式指向線、南往北機慢車待轉區增繪駝峰式槽化線；民族一路／天祥一口近路口端30公尺處快慢分隔島上，增設快車道禁止右轉標誌、東往西慢車道劃設分流式指向線；民族一路／華夏路口慢車道地面繪設速限「40」標字。

至於民族一路／榮佑路口南往北慢車道劃設分流式指向線；高楠公路／水管路慢車道繪設速限「40」標字，另南往北方向增繪機慢車停等區、東往西慢車道增繪右彎專用車道、機慢車停等區，路口增繪左轉彎車道導引標線、調整號誌全紅時間；高楠公路/高鐵路口南向慢車道增設車道預告標誌等。

交通局也提醒，要避免交通事故的發生，最重要的還是用路人守法的觀念及安全的駕駛。