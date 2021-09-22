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高市負債六都之冠 議員：11億社福預算花到哪？

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市明年度總預算案送議會審查，昨開說明會，市長陳其邁率相關局處首長接受議員提問。記者徐白櫻／攝影
高雄市明年度總預算案送議會審查，昨開說明會，市長陳其邁率相關局處首長接受議員提問。記者徐白櫻／攝影

高雄市負債居六都之冠，高市明年的淨舉借預算數字創11年來新低，總預算案已送議會即將審查。議員關心高市府編列3億元發行高雄券，能否達到實質振興效果，另市府大幅增加社福預算11.42億元，憂心龐大人事費變成日後財政負擔。陳其邁表示，人口老化、少子化是未來趨勢，為補好社會安全網，必須挹注公托與長照等社福預算。

高市議會今天下午舉辦總預算說明會，市長陳其邁率相關局處說明預算編列情況。市府指出，明年歲入1455.98億元、歲出1514.92億元，淨舉借預算數58.94億元，舉借金額比今年減少3.15億元，歲出入差短預算數逐年下降。

主計處長李瓊慧解釋，歲出預算的第一位為教育科學文化（36.56％），其次為社會福利支出（19.51％）、一般政務支出（16.42％）、經濟發展支出（12.76％）。財政局長陳勇勝說，在疫情下有此預算規模非常不容易，縣市合併以來11年最低，舉債空間增加至802億元，明年會有亮麗建設。

議員郭建盟指出，以前高市府每年要還8、90億元的勞健保欠費，今年還完後明年不需要再編預算，但不僅沒省下錢，長照、幼托、國中小冷氣、社福、人事費等項目增加64億經常門支出，憂心排擠資本建設。

議員鄭光峰關心公托及日照社區量能不足問題。陳致中也關切亞灣新灣區、5G AIoT（人工智慧互聯網）能帶來多少產值，可否順利帶動青年就業與解決少子化危機；社福預算增加11億多，應說明增加哪些項目。

市長陳其邁表示，老年人會隨著人口結構自然增加，所以市府要配合增加服務量能，現階段公托與長照嚴重不足，市府要把社會安全網補起來。主計處長李瓊慧補充說，明年度最低生活補助費須依法調漲，低收入戶與老人生活津貼增加，健保補助也同時調漲。

除社福預算外，多名出席議員關心高雄市府編列3億元高雄券，消費者會集中在短時間大量消費，恐怕無法讓小商家受益，建議實體券改用抽籤方式操作。副市長史哲承諾，高雄券會照顧小店家，第二波將針對餐飲旅宿與百貨業，不會只重視數位綁定的消費層面。

長照 陳其邁 健保

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