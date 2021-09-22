高雄驛光雕秀25日璀璨登場 蔡英文總統將出席安座儀式

高雄老火車站「願景館」搬遷工程在鐵道局施工團隊努力下，進度超前，9月25日夜間將邀請民代、地方仕紳以及日本台灣交流協會代表等貴賓，觀賞高雄驛光雕秀首秀。26日上午的安座儀式，蔡英文總統將共同見證這歷史時刻。

高雄驛光雕秀是由曾製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團隊，以及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀，結合高科技投影技術，重現市民過往珍惜的記憶，在願景館的牆面上轉化成令人驕傲、璀璨的光之軌跡。

另外並邀請金曲獎得主陳明章和第58屆威尼斯雙年展開幕周演出的在地優秀團隊「新古典室內樂團」合作，演出精彩的世界名曲、台灣民謠，以及19年前第一次高雄驛搬遷主題曲「再會啦 ！車站」。深受年輕人喜愛的滅火器樂團則擔任壓軸，預備演唱高雄驛搬遷主題曲「高雄驛起飛」，及台日友情年「希望的明日」等曲目。

工務局新工處指出，為與全民共享榮耀並兼顧防疫措施，開放民眾線上預約參觀高雄驛現場，不受理現場報名，開放時段為9月26日下午共三個時段。26日晚上分三時段開放觀賞光雕秀表演，每時段開放250人為上限，先前已在網上預約的民眾保留參與資格。策展單位會發mail通知已報名成功的民眾，並再以電話通知更改活動時間。更多詳情可參考「高雄驛起飛，高雄一起飛」臉書粉絲專頁。