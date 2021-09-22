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岡山軍用鐵道園道廢棄多年雜草叢生 居民爭取開闢道路

聯合報 / 記者徐白櫻陳玫伶／高雄即時報導
岡山里長劉天賦調查發現，軍用鐵道的鐵軌已經消失，僅遺留跨越排水溝的鐵道橋墩。記者徐白櫻／攝影
岡山里長劉天賦調查發現，軍用鐵道的鐵軌已經消失，僅遺留跨越排水溝的鐵道橋墩。記者徐白櫻／攝影

高雄岡山日治時期有一條輸送武器設備的軍用鐵道，從岡山舊火車站延伸至海軍基地，荒廢數十年雜草叢生，也導致新樂街居民出入不便。今早市府人員會勘，闢路經費近9千萬。副市長林欽榮表示，舊園道土地多半屬鐵路局所有，土地徵收費用僅800萬，先設法取得土地，克服預算後盡快辦理。

岡山區新樂街15巷夾處在台1線與台28線嘉新西路之間，過去曾經是鐵道用地，鐵軌拆除後閒置未利用，居民仰賴匯集7路口的危險路口對外通行，市議員黃秋媖今早邀集副市長林欽榮會同養工處、都發局人員會勘，岡山、後紅、台上等里長與里民到場關切。

兼具文史工作者身分的岡山里長劉天賦說，1940年日治後期，日本人在岡山至61航空場（現為空軍機校與通校）之間興築軍用鐵道，光復後廢棄數十年，目前仍遺留舊橋墩一窺當年情境。70歲老阿嬤回憶說，小時候有火車通行，一天沒有幾班，因為載重物很重，印象中不會很吵。

養工處副處長鄭朝鴻簡報指出，園道用地285公尺，因排水溝阻隔導致東西兩側交通聯繫不便，初估預算8千954萬，土地費約800萬、地上物補償費2千萬，工程費6千多萬，考量財政負擔，建議分階段施工。

市議員黃秋媖說，新樂街15巷道路未通，居民冒險行走危險路口，過去發生多起死亡車禍，盼一鼓作氣早日貫通道路。現場多名里長強烈要求道路拓寬，以利未來捷運岡山農工站的聯外交通。

軍用鐵道的園道用地在圖片左側，岡山區新樂街15巷夾處在省道台1線與嘉新西路之間，目前道路不通，無法直接通往嘉新西路。記者徐白櫻／攝影
軍用鐵道的園道用地在圖片左側，岡山區新樂街15巷夾處在省道台1線與嘉新西路之間，目前道路不通，無法直接通往嘉新西路。記者徐白櫻／攝影
岡山軍用鐵道園區荒廢多年，居民爭取開闢道路便利交通，高市議員黃秋媖（第一排右一）邀集副市長林欽榮（右二）實地會勘尋求解決之道。記者徐白櫻／攝影
岡山軍用鐵道園區荒廢多年，居民爭取開闢道路便利交通，高市議員黃秋媖（第一排右一）邀集副市長林欽榮（右二）實地會勘尋求解決之道。記者徐白櫻／攝影
日治時代後期，日本人興築軍用鐵道，荒廢多年僅留下跨越阿公店溪排水道的舊橋墩。記者徐白櫻／攝影
日治時代後期，日本人興築軍用鐵道，荒廢多年僅留下跨越阿公店溪排水道的舊橋墩。記者徐白櫻／攝影

岡山 鐵道 林欽榮

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