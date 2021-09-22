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運動用品旗艦店高雄亞灣插旗 強調互動體驗

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
「迪卡儂亞灣旗艦店」將在高雄亞洲新灣區中華五路時代大道路口設立，占地4,000坪，未來將是全台最大運動商場。圖／迪卡儂提供
「迪卡儂亞灣旗艦店」將在高雄亞洲新灣區中華五路時代大道路口設立，占地4,000坪，未來將是全台最大運動商場。圖／迪卡儂提供

中華健兒東奧表現亮眼掀起運動健身熱，運動品牌通路趕搭此運動與全民瘋露營的熱潮，前進高雄亞洲新灣區插旗，開設全台最大運動商場，全店採環狀式動線串連，提供一條龍服務，引領運動賣場互動體驗風潮，讓運動觸手可及，提供民眾「享瘦」新選擇。

「迪卡儂亞灣旗艦店」位於高雄亞洲新灣區中華五路時代大道路口，即夢時代購物中心斜對面，占地4,000坪，規畫興建3層樓、賣場面積近2,000坪，是南台灣最大型的運動商場。店長林育安表示，該店斥資4億元打造複合式運動賣場，涵括超過60項運動與5000種的高CP值產品，除有餐飲業進駐，還規畫數十種賣場體驗區及大型運動空間，也提供賣服務及運動課程平台，並有健身教練駐點，希望讓運動市場的春天從高雄出發。

迪卡儂亞灣旗艦店占地4,000坪，強調運動賣場互動體驗風潮，讓運動觸手可及。圖／迪卡儂提供
迪卡儂亞灣旗艦店占地4,000坪，強調運動賣場互動體驗風潮，讓運動觸手可及。圖／迪卡儂提供
迪卡儂亞灣旗艦店占地4,000坪，強調運動賣場互動體驗風潮，讓運動觸手可及。圖／迪卡儂提供
迪卡儂亞灣旗艦店占地4,000坪，強調運動賣場互動體驗風潮，讓運動觸手可及。圖／迪卡儂提供

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